2025’teki 7.7 milyon liralık Sapanca Buluşması’nın ihale mevzuatına aykırı yapıldığı Sayıştay raporuna yansıyan Bankalararası Kart Merkezi, (BKM) yine milyonluk bir buluşmayla gündeme geldi. Konaklama, ulaşım, yeme içme ve aktiviteleri kapsayan iki günlük eğitim ve toplantı hizmeti 4.9 milyon liraya mal olacak. Organizasyon Sakarya, Kocaeli, Yalova veya Bursa illerinden birindeki 5 yıldızlı bir otel veya 5 yıldız standartlarına sahip tatil köyü ya da termal tesiste yapılacak. Toplantıya 265 kişinin katılması öngörülüyor.

‘Kurumsal Çalışan Eğitim/Toplantı Hizmeti’ adıyla 10 Eylül 2026’da gerçekleştirilen ihalenin ardından, BRC Kongre ve Etkinlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile 30 Eylül’de sözleşme imzalandı.

‘EĞİTİCİ DEĞİL’

Sayıştay, geçen yılki etkinliğin eğitici nitelikte olmadığını belirledi. BKM’nin ana faaliyetiyle doğrudan ilişkili bulunmadığını vurguladı. Sayıştay, danışmanlık firması üzerinden BKM’de çalıştırılan 10 kişi için sözleşmede yer almayan toplam 5 milyon 523 bin 147 liralık ödeme yapıldığı da ortaya çıkarmıştı.