Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait olup özelleştirme kapsam ve programında bulunan Seyhan 2 ve Yüreğir Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların bir bütün halinde, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle 190 milyon TL bedelle en yüksek teklifi veren Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne devredildi.

"ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI YETKİLİ OLACAK"

Kararda, şirketin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde yatırılan teminatın idare lehine irat kaydedileceği ve ihalenin iptal edileceği belirtildi.

İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi'nin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi konusunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığı yetkili olacak. Karar, 4046 sayılı Kanun'un 3. ve geçici 29. maddeleri ile 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin geçici 8. maddesi uyarınca alındı.