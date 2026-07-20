Türk siyasetinde gözler bugün Yargıtay’dan çıkacak kritik karara çevrildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin "mutlak butlan" dosyasını Yargıtay’a göndermesiyle temyiz süreci resmen başlarken, yüksek mahkemenin önünde karar vermek için sadece bir iş günü bulunuyor. Yargıtay'ın alacağı karar, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yönetimini ve muhalefetin geleceğini kökten şekillendirecek.

İKİ SENARYO SİYASETE ŞEKİL VERECEK

Yargıtay’ın önündeki dosyaya ilişkin iki temel senaryo üzerinde duruluyor:

-Birinci Senaryo: Yargıtay’ın mutlak butlan kararını bozması durumunda, Özgür Özel yönetimi CHP’de yeniden göreve dönme imkanına kavuşacak.

-İkinci Senaryo: Yüksek mahkemenin kararı onaylaması halinde ise mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu görevine devam edecek. Bu durumda, mevcut Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararı doğrultusunda eylül ayında kurultay süreci başlatılacak.

KARAR ÇIKMAZSA SALI GÜNÜ YENİ PARTİ AÇIKLANACAK

Bugün Yargıtay’dan herhangi bir karar çıkmaması halinde, adli tatil nedeniyle dosyanın görüşülmesinin 1 Eylül sonrasına kalması bekleniyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesi durumunda, Özgür Özel ve ekibinin daha önce ilan ettikleri yeni parti hamlesini resmen başlatacağı belirtiliyor.

Kulislerden sızan bilgilere göre Özgür Özel, salı günkü grup toplantısında yeni parti kararını kamuoyuna ilan edecek. Aynı günün öğleden sonrasında kendisini destekleyen il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel, çarşamba günü ise eski Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle yol haritasını netleştirecek. Hafta içinde yeni partide yer alacak milletvekilleriyle de görüşecek olan Özel'in, "Yeni Parti" ismiyle kurulacak oluşumun dilekçesini 23 ya da 24 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı’na teslim etmesi bekleniyor.

BUGÜN KARAR ÇIKMAZSA 1 EYLÜL'E KALACAK

Türkiye genelinde yargı organlarında toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil dönemi bugün itibarıyla resmen başlıyor. Yaklaşık 40 gün sürecek olan adli tatil boyunca adliyelerdeki rutin işleyişe ara verilecek.

Tatil süresince adliyelerde vatandaşların mağdur olmaması ve yargı hizmetlerinin aksamaması için nöbetçi mahkemeler görev yapacak. Bu kapsamda yalnızca tutuklu sanığı bulunan davalar, acil nitelik taşıyan hukuki uyuşmazlıklar, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz gibi ivedi kararlar gerektiren dosyalar incelenecek.

Söz konusu acil durumlar dışındaki tüm dava, duruşma ve hukuki işlemler ise yeni adli yılın açılışına kadar ertelenecek. Yargıdaki bu mola, her yıl olduğu gibi 31 Ağustos gecesi sona erecek ve yeni adli yıl 1 Eylül itibarıyla resmen başlayacak.