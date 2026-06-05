Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Samsun Hızlı Tren Hattı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Delice’den başlayarak Çorum, Merzifon ve Havza üzerinden Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik hattın ilk etabı olan Delice-Çorum kesiminde çalışmalar devam ediyor.

120 kilometrelik Delice-Çorum bölümünde yaklaşık 3 bin personel ve 850 iş makinesi görev yapıyor. Bakanlığın verilerine göre projede genel ilerleme yüzde 25’i aşarken, kazı çalışmalarında yüzde 88,92, tünel çalışmalarında ise yüzde 31,22 seviyesine ulaşıldı.

ÇORUM-MERZİFON VE MERZİFON-HAVZA ETAPLARI İHALE EDİLDİ

Hattın devamını oluşturan 66 kilometrelik Çorum-Merzifon ile 37 kilometrelik Merzifon-Havza kesimlerinin ihale süreçleri tamamlandı. Yer tesliminin ardından bu bölümlerde de yapım çalışmalarına başlanacak.

SEYAHAT SÜRESİ 2,5 SAATE DÜŞECEK

Ankara, Kırıkkale, Çorum, Merzifon, Havza ve Samsun’u birbirine bağlayacak hızlı tren hattının tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2 saat 30 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasının ardından hattın yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olması planlanıyor.