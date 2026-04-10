Operasyon kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2’si, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren teknik takibi ve Mali Suçları Araştırma Kurulu analizleri sonucu, 300 milyon 844 bin 684 liralık işlem hacmine sahip yasa dışı bahis ağı ortaya çıkarıldı.
Edirne ve İstanbul’da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.