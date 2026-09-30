Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında ekipler, Gaziantep ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, 2022-2024 yılları arasında doktor onayına tabi ilaçlara ait reçeteleri usulsüz şekilde düzenledikleri tespit edildi. İLAÇLARI PARA KARŞILIĞI SATMIŞLAR Şüphelilerin usulsüz olarak reçete ettikleri ilaçları el altından üçüncü kişilere para karşılığında sattıkları ve bu yöntemle kamu kurumlarını zarara uğrattıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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