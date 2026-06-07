Meteoroloji'nin İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saat 17.00 ile 20.00 arasında Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtilmişti.

Uyarının ardından kent genelinde etkili olan sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kırklareli'nde yoğun yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Ahmetçe köyünde bazı yollar yağıştan zarar gördü. Ekiplerin bölgede inceleme ve müdahale çalışmaları sürüyor.

Edirne'de de kısa sürede etkisini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığınırken, kentte yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.