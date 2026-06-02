Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde iki madencinin hayatını kaybettiği göçük faciasına ilişkin açılan davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede sanık savunmaları, müşteki beyanları ve tanık ifadeleri dinlenirken, tutuklu sanık Halil Demiröz hakkında tahliye kararı verildi.

Facia, 16 Şubat’ta Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden İsmet Kabuk yaralı olarak kurtarılırken, Veysel Oruçoğlu ve Ziya Kiret yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında maden ocağının sahibi olarak görülen Halil Demiröz tutuklanmıştı.

Zonguldak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Demiröz ile birlikte maden mühendisi Tevfik A. ve iş güvenliği uzmanı Ersin S. de hakim karşısına çıktı. Sanıklar hakkında “taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmada savunma yapan maden mühendisi Tevfik A., kaza tarihinden önce görevinden ayrıldığını belirterek olayla ilgisinin bulunmadığını söyledi. İş güvenliği uzmanı Ersin S. ise sistemsel bir sorun nedeniyle görevinin resmi kayıtlarda görünmediğini ancak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Hayatını kaybeden işçilerin yakınları ise sanıkların beyanlarına itiraz ederek, madende mesai saatleri dışında da çalışma yapıldığını öne sürdü. Aileler ayrıca ocağın resmi kayıtlardaki isimden farklı kişiler tarafından işletildiğini iddia etti.

Mahkemede söz alan bazı müştekiler, madenin gerçek sahibi olduğunu ileri sürdükleri kişilerin de soruşturmaya dahil edilmesini talep etti. İşçilerin erken saatlerde çalışmaya çağrıldığını öne süren aileler, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını istedi.

Tutuklu sanık Halil Demiröz ise savunmasında dikkat çeken iddialarda bulundu. Demiröz, maden ocağının fiili yönetiminin başka kişilerde olduğunu öne sürerek, kendisinin yalnızca resmi evraklarda yetkili göründüğünü savundu.

Kazadan yaralı kurtulan işçi İsmet Kabuk da tanık olarak dinlendi. Kabuk, işe alınma süreci ve çalışma düzenine ilişkin mahkemeye bilgi verdi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut delil durumu ve savunmaları değerlendirerek tutuklu sanık Halil Demiröz’ün tahliyesine karar verdi. Eksik hususların tamamlanması ve yeni delillerin toplanması amacıyla dava 22 Eylül tarihine ertelendi.