Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte iki farklı evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Evlerden nakit para ve değerli ziynet eşyalarının çalınması üzerine yürütülen soruşturmada, olayların şüphelilerinin A.Ç. ve G.Ç. olduğu tespit edildi.

168 BİN LİRALIK ZİNET EŞYASI ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerinin düzenlediği çalışmayla yakalanan iki kadın gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, evlerden çalındığı belirlenen 168 bin lira nakit para, alyans, pırlanta yüzük, kolye ve iki çift küpe ele geçirildi.

Ele geçirilen para ve ziynet eşyaları, işlemlerinin ardından sahiplerine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı.

APARTMANLARA GİRİKDLERİ ANLAR KAMERADA

Hırsızlık olaylarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, iki kadın şüphelinin apartmanlara girdikleri anlar yer aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ç. ve G.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.