Haftaya Ay Aslan burcunda başlıyoruz, liderlik etmek, parlamak, ön planda olmak isteyebiliriz. Ay ve Güneş dik açıda bugün, bu yüzden isteklerimiz engellenebilir veya fikirler çatışabilir.

Koç

Akrep-Aslan gerilimi iç dünyanızı ve paylaşımlı maddi alanları tetikliyor. Kontrolcülükten uzak durmak, krizleri fırsata çevirmenizi sağlayacak.

Boğa

İkili ilişkiler ve ortaklıklar alanındaki sert açılar, ego çatışmalarına açık bir gün işaret ediyor. Sabırlı ve esnek kalmaya özen gösterin.

İkizler

Günlük rutininiz, iş yükünüz ve sağlığınızla ilgili konularda ani gerginlikler yaşanabilir. Detaylarda boğulmamak için enerjinizi iyi yönetin.

Yengeç

Aşk hayatınız, yaratıcı projeleriniz veya çocuklarla ilgili konularda baskı hissetmeniz olası. Duygusal tepkiler yerine yapıcı çözümlere odaklanın.

Aslan

Burcunuzdaki Ay, Güneş ve Mars karesiyle zorlanıyor; ev, aile ve kariyer dengesini korumak bugünün en önemli sınavı olacak.

Başak

Zihinsel olarak oldukça yoğun ve stresli bir gün geçirebilirsiniz. Yakın çevreyle iletişimde sivri dilden kaçınmakta fayda var.

Terazi

Maddi kaynaklar, gelirler ve öz değer konularında beklenmeyen gerilimler yaşanabilir. Harcamalarınızda ani kararlar almaktan kaçının.

Akrep

Burcunuzdaki Güneş'in sert açıları, kişisel hedeflerinizle dış dünyadan gelen baskılar arasında sıkışmanıza neden olabilir. Sakinliğinizi koruyun.

Yay

İçsel huzursuzluklar ve arka planda dönen bazı durumlar enerjinizi düşürebilir. Kendinize dinlenme alanı yaratmak iyi gelecektir.

Oğlak

Sosyal çevreniz, arkadaşlık ilişkileriniz ve geleceğe yönelik projelerinizde gergin diyaloglar yaşanabilir. Tartışmalardan uzak durun.

Kova

Kariyer hedefleriniz ve toplumsal duruşunuz ile özel hayatınız arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Ego savaşlarına girmeyin.

Balık

Seyahatler, eğitim, hukuksal konular veya uzak akrabalarla ilgili konularda aksilikler ve gerginlikler gündeme gelebilir. Esnek olun.