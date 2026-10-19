Fon soruşturmasında menfaatin 2 katını ödeyerek etkin pişmanlıktan faydalanılmasına hem fonzede yatırımcılar hem de ekonomistler tepki gösteriyor. Ekonomist Dr. Murat Kubilay, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107’nci maddesindeki etkin pişmanlık hükmünün ‘çok sorunlu’ bir madde olduğunu belirtti. MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak da ilgili maddede ödemelerin Hazine ve Maliye Bakanlığı yerine fon mağdurlarının hesaplarına yatırılmasını önerdi.

‘ÇOK SORUNLU BİR MADDE’

Fon krizinde 1 ay geride kalırken parasını alamayan fon mağdurları belirsizlik içerisinde bulunuyor. Murat Kubilay, fonlarla ilgili TBMM’ye verilen kanun teklifinin anapara garantisi vermediğini hatırlatarak “Hisse senedi ve serbest fonlarda büyük paralarda anaparayı geri almak çok zor” dedi. Ziraat Bankası’nın bazı fonların tasfiyesinde hisse senetleriyle ayni ödeme yapılacağını açıklamasını da değerlendiren Kubilay, “Ziraat Bankası’nın yaptığı tasfiyelerde bir kısım hissenin nakdi tasfiyenin tam yapılmayıp, eldeki varlıkların tam satılma- yıp devredilmesi, demek ki satılamıyor anlamına geliyor. Ciddi bir sorun olduğunu teşkil ediyor” tespitini yaptı.

Kubilay, etkin pişmanlık maddesiyle ilgili de çok fazla belirsizlik olduğuna dikkat çektikten sonra “Çok sorunlu bir madde. Fahiş kazancın ne olduğu belli değil. Bu ‘Siz suçunuzu biliyorsunuz, gelin ödemeyi yapın’ demek. Hiç hukuki olmayan bir nevi af çerçevesi” ifadesini kullandı. Ramazan Başak, menfaatin 2 katı ödendiği zaman da ilgili kişiler hakkında işlem yapılabileceğini söyleyerek “Ancak 2 katlık ödeme Hazine’ye değil, fon mağdurlarına yapılmalı” dedi.

Kubilay

Hisse mağdur fonu oluşturulmalı

Ramazan Başak, fon krizini “Yıllar boyu etkileri sürecek, kamunun ağır ihmalinin olduğu çok boyutlu bir mesele” olarak değerlendirdi. Başak, fonlarla ilişkilendirilen bazı hisselerdeki taban serisini hatırlatarak “Hisselerdeki durum çok daha vahim” dedi. Başak, “Hisse senedi mağdur fonu oluşturulmalı. Örgütlü biçimde gerçekleştirilen dolandırıcılıklardan elde edilen haksız kazançlar, bu fon kanalı ile bu hisselerde dolandırılan yani parası çalınanlara iade edilmelidir. Aksi takdirde kamu kaynakları kullanmak zorunda kalınır” önerisinde bulundu.

Başak

‘Şeytan görse esas duruşa geçer’

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, fon ve hisse senetlerinde manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle tutuklanan 87 şüpheliden 15’inin elde ettikleri kazançları iade ettiğini savundu. Habere göre Türkiye Sigorta Genel Müdürlüğü

görevinden istifa eden ve mal varlığına tedbir konulan Taha Çakmak’ın şahsi yatırımlarıyla fondan kazanç sağladığı ortaya çıktı.

FONCU MÜDÜR

Daha önce Merkez Bankası’nda da görev alan Çakmak’ın, elde ettiği tutarın bir kısmını Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun iade hesabına aktardığı öğrenildi. İktisatçı İnan Mutlu, “Şeytan bunları görse esas duruşa geçer” ifadesini kullanarak bu duruma tepki gösterdi. Çakmak, Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik bünyesindeki 100 milyon liralık yatırımın Tera fonlarında değerlendirilmesiyle ilgili savcılığa ifade vermişti.