Bilim insanlarının ve araştırmacıların onlarca yıldır üzerinde çalıştığı okyanuslardaki altın varlığına ilişkin veriler, deniz suyundaki altın miktarının ve bunu elde etmenin maliyetinin detaylarını ortaya koyuyor. Yapılan tahminlere göre, Dünya okyanuslarında çözünmüş halde yaklaşık 20 milyon ton altın bulunuyor. Güncel altın fiyatları üzerinden hesaplandığında bu rezervin toplam değerinin yaklaşık 2,13 katrilyon dolar olduğu belirtildi.

KONSANTRASYON SEVİYESİ AŞIRI DÜŞÜK

Araştırmalara göre, karasal erozyon, deniz tabanındaki hidrotermal bacalar ve rüzgarlarla taşınan altın tozları vasıtasıyla okyanuslara karışan altın, deniz suyunun içinde aşırı derecede seyreltilmiş durumda yer alıyor.

Veriler, okyanuslardaki altın yoğunluğunun her 100 milyon metrik ton deniz suyunda yalnızca 1 gram seviyesinde olduğunu gösteriyor. Bir litre deniz suyunda ise tespit edilmesi güç olan femtomol düzeyinde iz miktarda altın bulunuyor. Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Kuzey Pasifik bölgelerinde yoğunluğun nispeten daha yüksek olduğu kaydedilse de mevcut oranların filtreleme gibi geleneksel yöntemlerle altın elde edilmesini imkansız kıldığı ifade edildi.

MALİYET ENGELİ AŞILAMADI

Okyanus suyundan altın ayrıştırma çalışmalarının geçmişi ve ulaştığı son nokta şu verilerle özetlendi:

1941 (Nature): Yayımlanan çalışmada önerilen elektrokimyasal yöntemin, elde edilecek altının değerinden 5 kat daha fazla maliyet çıkardığı tespit edildi.

2018 (Journal of the American Chemical Society): Geliştirilen "sünger" niteliğindeki malzeme ile deniz suyundan, tatlı sudan ve kanalizasyon çamurundan iki dakika içinde iz miktarda altın çekilmesi başarıldı.

Söz konusu teknolojilerin varlığına rağmen milyarlarca ton deniz suyunun işlenmesi gerekliliği sebebiyle yöntemin ticari ve endüstriyel ölçekte karlı bir şekilde uygulanması henüz mümkün görülmüyor.

ARAŞTIRMALAR KÜÇÜK ÖLÇEKLİ GERİ DÖNÜŞÜME KAYDI

Mevcut teknolojik şartlarda okyanus madenciliğinin ekonomik olmaması nedeniyle, araştırmacıların odağı okyanus geneli yerine endüstriyel üretim süreçlerinde kaybolan altının geri kazanılması gibi küçük ölçekli projelere yönelmiş durumda.

Öte yandan, malzeme bilimi ve elektrokimyadaki gelişmeler takip edilirken; asteroitler ve Ay kraterlerindeki platin ile değerli metal kaynaklarını hedefleyen uzay madenciliği alternatif bir alan olarak öne çıkıyor.