Bazı insanlar zor durumlarda duygularını açıkça gösterirken bazıları yaşadıklarını kendi içinde çözmeye çalışır. Peki, siz sorunlarla karşılaştığınızda nasıl davranıyorsunuz?

2 kedi veya şapkalı bir kadını gösteren bu optik illüzyon, verdiğiniz ilk tepkiye göre zorluklarla nasıl başa çıktığınıza dair ipuçları sunuyor.

Resme fazla düşünmeden bakın. İlk olarak hangi şekli gördüğünüzü belirleyin ve ardından kişiliğinizle ilgili yorumu okuyun.

2 kedi gördüyseniz

Resimde ilk olarak 2 kedi gördüyseniz, olayları derinlemesine düşünen ve duygularını yoğun yaşayan biri olabilirsiniz.

Hoşunuza gitmeyen durumlarda ani tepkiler vermek yerine geri çekilmeyi ve yaşadıklarınızı kendi başınıza değerlendirmeyi tercih edebilirsiniz. Zor zamanlarda yalnız kalmak, düşüncelerinizi toparlamanıza ve kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir.

Çevrenizdeki insanların sıkıntılarını kolayca fark etseniz de kendi duygularınızın her zaman anlaşılmadığını düşünebilirsiniz. Bu nedenle kendinizi olduğunuz gibi ifade edebildiğiniz, yargılanmadan kabul gördüğünüz insanlarla birlikte olmak sizin için büyük önem taşır.

Şapkalı bir kadın gördüyseniz

Resimde ilk olarak şapkalı bir kadın fark ettiyseniz, zor zamanlarda bile kontrolü kaybetmemeye çalışan biri olabilirsiniz.

Çevrenizdekiler sizi genellikle güvenilir, sorumluluk sahibi ve sorunlar karşısında kolay kolay pes etmeyen biri olarak görebilir. En sıkıntılı anlarda bile güçlü durmaya ve çevrenize destek olmaya çalışabilirsiniz, ancak her zaman güçlü görünme çabası zamanla sizi yorabilir. Başkalarının ihtiyaçlarını kendi isteklerinizin önüne koyduğunuz için zaman zaman kendinizi ihmal edebilirsiniz.

Başkalarına destek olmakta başarılı olsanız da sizin de anlaşılmaya, dinlenmeye ve desteğe ihtiyaç duyduğunuzu unutmamanız gerekir.