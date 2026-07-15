Usta tiyatrocu Ruhsar Gültekin, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir süredir tedavi altında. İki kez beyin kanaması geçiren ve geçtiğimiz hafta ameliyata alınan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bilgiler paylaşıldı.

GEÇEN HAFTA ACİL AMELİYATA ALINMIŞTI

Tiyatro dünyasının usta isimlerinden Ruhsar Gültekin, peş peşe yaşadığı iki beyin kanamasının ardından hastaneye kaldırılmış ve geçtiğimiz hafta acil ameliyata alınmıştı.

62 yaşındaki oyuncuya yapılan operasyonda kanaması boşaltılırken, tedavi sürecinde ventriküler drenaj uygulandı. Ameliyatın ardından uyandırılarak kontrolleri gerçekleştirilen Gültekin, daha sonra yeniden uyutulmuştu.

USTA OYUNCU UYANDIRILDI

Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili son gelişmeye göre Ruhsar Gültekin dün yeniden uyandırıldı. Tedavisine bilinci açık şekilde yoğun bakımda devam edilen usta oyuncunun, doktorların değerlendirmesine bağlı olarak en geç perşembe günü normal odaya alınmasının planlandığı belirtildi.

İLK TEPKİSİ OĞLUNA ÖPÜCÜKLER YOLLAMAK OLDU

Ruhsar Gültekin’in eşi Cem Gültekin de oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Cem Gültekin, “Dün saat 14.00’te yoğun bakıma yanına girdik. Her şey yolunda… Oğluna (Aras) öpücükler gönderiyor. Muhtemelen çarşamba gününe kadar bilinci açık şekilde yoğun bakımda kalacak. Çarşamba ya da perşembe günü normal odaya alabiliriz. Çok şükür” ifadelerini kullandı.