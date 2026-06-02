Almanya hafta sonu yapılan piyango çekilişinin ardından bu 2 şanslı kişiyi konuşuyor. Ülkede düzenlenen popüler "6aus49" lotosunda 2 talihli, astronomik bir ikramiyenin sahibi oldu.

Piyango idaresi ise heyecan dalgası yaratan haberin ardından diğer oyuncuların yüreğine su serpti: "Büyük ikramiye henüz devrilmedi, heyecan çarşamba günü aynen devam ediyor!"

Hessen ve Kuzey Ren-Vestfalya eyaletlerinden kupon yatıran 2 talihli, cumartesi gecesi hayatlarının şokunu yaşadı.

Bild gazetesinde yer alan habere göre, her 2 oyuncu da en yüksek ikinci ikramiyeyi doğru tahmin ederek adam başı yaklaşık 1,2 milyon Euro kazandı.

"Süper Sayı" yüzünden milyarderliği kaçırdılar

Şanslı bahisçilerin her ikisi de 3, 10, 14, 27, 41 ve 48 olmak üzere 6 şanslı numarayı doğru bildi, ancal her iki talihli de "Süper Sayı" olan 2'yi tutturabilseydi, tam 43 milyon Euro asıl büyük ikramiyenin sahibi olacak ve adlarını milyarderler listesine yazdıracaktı (yine de kazandıkları meblağ dudak uçuklatmaya yetti).

Biri biliniyor, diğeri sır

Kuzey Ren-Vestfalya'dan kupon dolduran talihlinin kimliği piyango yönetimi tarafından tespit edildi.

WestLotto sözcüsü Yvonne Rathmann yaptığı açıklamada, "Kazananın adını sistemimizden görebiliyoruz. Eğer onlar bize gelmezse, biz onlara ulaşıp paralarını teslim edeceğiz" diyerek müjdeyi verdi.

Ancak ikinci talihli tam bir gizem konusu... Hessen bölgesinden kupon yapan diğer milyoneri bulmak sismik bir araştırma gerektirecek. Lotto Hessen şirketinden yapılan açıklamaya göre, Wiesbaden’deki bu gizemli talihli, müşteri kartı kullanmadan, tamamen anonim (gizli) olarak oynadı. Yani şu an elindeki kağıt parçasından başka hiçbir kanıtı yok.

Şirket sözcüsü Martin Blach, gizemli milyoner için adeta çağrıda bulundu:

"Cumartesi akşamı itibariyle o biletin değeri artık milyonlarca Euro. Bileti gözünüz gibi koruyun. Wiesbaden'deki bu şanslı kazananı merkezimizde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."

Gözler çarşamba çekilişinde: Dev ikramiye hâlâ sahibini arıyor

6 şanslı numarayı bilen çıksa da, Lotto 6aus49'un o devasa büyük ikramiyesi hâlâ sahibini bulamadı. Bu da demek oluyor ki kasa devretti! Milyarder olma hayali kuran milyonlarca bahisçi, çarşamba günü yapılacak yeni çekilişte şansını bir kez daha denemek için şimdiden bayilere akın etmeye başladı.