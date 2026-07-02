Bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler hayatın değişmez bir parçası haline geldikçe oyunlar da kendine yeni bir şekil buldu. Oyun dünyası sokaklarda yıllarca çocukların vazgeçilmezi olan oyunları dijital ortama taşımaya başladı. Son günlerde büyük yankı uyandıran Meccha Chameleon ise saklamnbaç oyunundan esinlenilen yapısı ile hem milyonlarca oyuncuya nostalji yaşattı hem de geliştiricilerine her gün servet kazandırmaya başladı.

10 MİLYON KİŞİ 'SAKLANIYOR'

Açık kaynaklarda paylaşılan verilere göre Meccha Chameleon çıktıktan sonra kısa süre içinde milyonları saklanbaçın içine çekti. 10 milyon kişinin aktif şekilde ilk 3 haftada oynadığı oyun kaba bir hesapla 60 milyon dolar para kazandırdı. Günde yaklaşık 1 milyon dolar yani günümüzün kuruyla 46 milyon lira dolaylarında para kazandıran oyun, basit yapısıyla devasa gelirlere ulaştı.

2 AYDA HAYATLARINI DEĞİŞTİRDİLER

İnanılmaz bir başarı hikayesine dönüşen bu oyunun geliştiricilerinin yaptığı açıklamalar da dikkat çekici. Sadece iki ay içinde geliştirildiği belirtilen Meccha Chameleon, ufak bir fikir üzerine çok da bütçe harcamadan ortaya konmuş bir yapım. Bir fikri hızlıca pratiğe dökerek piyasada büyük bir yankı uyandıran geliştiricilerin adeta hayatları 2 ayda dev bir değişime uğradı.

Geliştiricilerin yaptığı hamle diğer bağımsız oyun yapımcıları için de büyük bir cesaret kaynağı oldu.