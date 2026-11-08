TFF 2. Lig’in 10. haftasında 12 Bingölspor, sahasında Beyoğlu Yeni Çarşı’yı ağırladı. Osmanlı Stadı’nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 2-0’lık skorla kazandı.
Beyoğlu Yeni Çarşı’ya galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Aykut Hamdi Tezcan (kendi kalesine) ve 14. dakikada Mustafa Berk Özkoroğlu kaydetti.
Bu sonuçla puanını 14 yapan Beyoğlu Yeni Çarşı, maç eksiğiyle 8. sıraya yükselirken, 12 Bingölspor 13 puanla 9. sıraya geriledi.
Maçın ilk golünde yaşanan pozisyon sosyal medyada gündem oldu.
22. SANİYEDE KENDİ KALESİNE GOL ATTI
Mücadeleye Beyoğlu Yeni Çarşı başlarken, 20. saniyede Berk Özköroğlu’nun şutunu 12 Bingölspor kalecisi kurtardı.
Kaleciden dönen topu dışarı vurmak isteyen Aykut Hamdi Tezcan, ters vuruşla topu ağlara gönderdi ve Beyoğlu Yeni Çarşı 22. saniyede 1-0 öne geçti.
12 Bingölspor futbolcuları yaşanan bu pozisyon sonrası şaşkınlık yaşarken, atılan gol sosyal medyada gündem oldu.