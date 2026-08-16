İran’da faaliyet gösteren ve Gübretaş’ın yüzde 48.88 oranında pay sahibi olduğu Razi Petrokimya, 2025 yılı Olağan Genel Kurulu’nda kâr dağıtımı kararı aldı. Şirketin KAP’a yaptığı açıklamaya göre, hissedarlara dağıtılabilir kârdan hisse başına 4.100 İran Riyali temettü ödenmesine karar verildi.

Tarımdan Haber’in aktardığı hesaplamalara göre dağıtılacak toplam temettü 11 trilyon 480 milyar İran Riyali olurken, Gübretaş’ın yüzde 48.88’lik payına düşen tutar 5 trilyon 611 milyar 662 milyon 492 bin 900 İran Riyali olarak hesaplandı.

178 MİLYON TL DAĞITILACAK

Gübretaş, 1 TL = 31.506 İran Riyali referans kuru üzerinden bu tutarın yaklaşık 178 milyon liraya karşılık geldiğini açıkladı. Razi Petrokimya’da yöneticilere ayrılan pay ise yüzde 5 olarak belirlendi. Bu tutarın 5 kişilik yönetim kurulu arasında eşit paylaşılması halinde, yönetime ayrılan toplam pay yaklaşık 8.9 milyon liraya ulaşıyor.

5 üyeye eşit dağıtım yapılması durumunda kişi başına yaklaşık 1.78 milyon lira düşüyor. Bu hesaplamaya göre Razi Petrokimya Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın da yaklaşık 1.78 milyon lira gelir elde etmesi söz konusu olacak.

İran’da faaliyet gösteren ve Gübretaş’ın yüzde 48.88 oranında pay sahibi olduğu Razi Petrokimya, Olağan Genel Kurulu’nda kâr dağıtımı kararı aldı.

MAAŞ VE İKRAMİYELERE İLAVE

Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki maaş ve ikramiyelerin yanı sıra Razi Petrokimya'dan alınan huzur hakkı ve kâr payı da Hüseyin Aydın'ın gelirinde önemli yer tutuyor. Aydın geçmişte, Halkbank ve Ziraat Bankası genel müdürlüğü görevlerini yürütmüştü.