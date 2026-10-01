Galatasaray'da forma giyen Wilfried Singo, yaşadığı sakatlıklar ile dikkat çekiyor.

Sakatlığından dolayı bu sezon çıktığı 2 maçta 41 dakika süre alabilen Fildişili savunma oyuncusu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

SAHALARA DÖNECEĞİ TARİH BELLİ OLDU

Levent Tüzemen, Libero TV YouTube kanalında Galatasaray'ın gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Wilfried Singo'nun Fenerbahçe derbisinden sonra sahalara geri döneceğini belirten Tüzemen, "Singo, Fenerbahçe maçından sonra sahalara dönecekmiş, cam adam." ifadelerini kullandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de 26 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek.

DURSUN ÖZBEK AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde Wilfried Singo hakkında yaptığı açıklamada, "Singo'nun sakatlığı ciddi değil. Antrenman esnasında aldığı darbeden kaynaklanan bir durum. En kısa sürede aramızda olacak." demişti.

SINGO'NUN GALATASARAY KARİYERİ

Geçen sezon Galatasaray'a transfer olan Wilfried Singo, toplam 31 maçta forma giydi ve 2 gol atarken 3 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Singo'nun Galatasaray ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.