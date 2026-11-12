Var Mısın Yok Musun'un 46. bölümünde yarışan İhsan Sözal, hem hayat hikâyesiyle hem de finalde verdiği kararla dikkat çekti. Küçük yaşta ailesinin dağılmasının ardından kız kardeşine hem abilik hem babalık yapan İhsan, büyük ödül için risk almak yerine kardeşinin tavsiyesine kulak verdi. Yarışmacı, gecenin sonunda 800 bin TL'lik ödülle stüdyodan ayrıldı.

KARDEŞİNİN SÖZÜNÜ DİNLEDİ, 800 BİN TL'Yİ KAZANDI

Yarışmada 22 numaralı kutusuyla mücadele eden İhsan Sözal, son turlara gelindiğinde önemli bir karar vermek zorunda kaldı. Para ağacında 25 bin, 50 bin ve 100 bin TL'lik ödüllerin yanı sıra 5 milyon TL'lik büyük ödül bulunuyordu.

Bankadan gelen 800 bin TL'lik teklifi değerlendiren İhsan, karar vermekte zorlandı. Bu sırada canlı bağlantıyla yayına katılan kız kardeşi devreye girdi. Ağabeyi için uykusundan uyanıp yataktan kalktığını söyleyen genç kız, “Ağabey bence 800 bini almalısın, riske atma. Beni dinle, pişman olmayacaksın” sözleriyle İhsan'a tavsiyede bulundu.

Küçük yaşlardan itibaren yanında olduğu kardeşinin sözünü dinleyen İhsan, bankanın 800 bin TL'lik teklifini kabul etti. Böylece yarışmadan 800 bin TL kazanarak ayrıldı. Kendi kutusuna gitseydi 100 bin TL kazanacaktı.

2 METRELİK İHSAN'IN HAYAT HİKÂYESİ

1997 yılında Amasya'da dünyaya gelen İhsan Sözal, ayakkabılarla birlikte 2 metreyi bulan boyuyla da stüdyoda ilgi gördü. Esra Erol, İhsan'ı görünce “İlk kez yayını yukarı doğru sunacağım” sözleriyle espri yaptı.

İhsan'ın hayatı ise çocuk yaşta anne ve babasının ayrılmasıyla değişti. 12 yaşında Ankara'da küçük bir evde yaşamaya başlayan yarışmacı, kız kardeşine hem abilik hem de babalık yaptı.

Üniversite eğitimini yarıda bırakan İhsan, 20 yaşında yurt dışına çıkarak turizm sektöründe çalışmaya başladı. Yaklaşık 6,5-7 yıl boyunca kruvaziyer gemilerinde ve büyük markaların mağazalarında görev aldı. Yurt dışındaki yaşamının devamında Dubai'ye yerleşen İhsan, burada satış ve emlak sektöründe çalışarak kendi işini kurdu.

3 MİLYON TL'LİK KUTU AÇILINCA GERGİNLİK YAŞANDI

İhsan'ın yarışmadaki yolculuğunda ilk büyük kırılma, 11 numaralı kutuyu seçmesiyle yaşandı. Söz konusu kutudan 3 milyon TL çıkması stüdyoda şaşkınlık yarattı. Kutunun sahibi Neslişah, kendi kutusundan yüksek ödül çıkmış gibi üzüldüğünü belirterek defalarca özür diledi.

Bu sırada Fatih'in “Özür dileme, sen de oyna o zaman!” sözleri üzerine tartışma başladı. Neslişah, Fatih'in kendisine sürekli yüklendiğini savunarak “Kırmızı açıldığında gülen tek insan sensin!” dedi.

Fatih ise “Gülerim! Kırmızı açıldığında hak edene gülerim, sabaha kadar da gülerim!” karşılığını verdi. Diğer yarışmacıların da tartışmaya katılması üzerine Esra Erol araya girerek son kararı İhsan'ın verdiğini hatırlattı.

STÜDYODA İKİNCİ TARTIŞMA: “GELMİYORUM KENDİME, NE YAPACAKSIN?”

Yarışmanın son turlarında bu kez kutu seçimleri üzerinden yeni bir tartışma yaşandı. Bitlis'ten katılan Seda'nın, 20 numaralı kutunun kimler tarafından desteklendiğini sorması üzerine yarışmacılar arasında sözlü atışma başladı.

Seda, daha önce Nuriye'nin yarıştığı bölümde yaşananları hatırlatarak arkadaşlarını çifte standart yapmakla suçladı. Zeynel'in “10 tane kutu dedin, 9'u zaten patladı, boş konuşuyorsun!” sözleri ve Ecem'in çıkışıyla tansiyon yükseldi.

Seda'nın “Gelmiyorum kendime, ne yapacaksın!” sözleri üzerine Esra Erol yeniden devreye girdi. Sunucu, yarışmacıları uyararak tartışmanın uzamasını engelledi.