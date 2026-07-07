NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye gelmesi siyasi gündemin merkezine yerleşirken piyasalar tarafında da ABD merkezli dünyanın en büyük varlık platformu BlackRock’ın Türkiye’ye artan ilgisi dikkat çekiyor. BlackRock Başkanı Larry Fink’in, 27 Mart’ta sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinden sonra borsadaki ABD’li yatırımcı sayısı 996’ya yükselirken, ABD’lilerin portföyleri yüzde 14 büyüdü. BlackRock’ın fonlarında Türkiye’ye yapılan yatırımların büyüklüğü de 2 milyar doları aştı.

HEM HİSSE HEM TAHVİL

Yabancıların BlackRock üzerinden Borsa İstanbul (BIST) şirketlerine yatırım yapmasını sağlayan ‘iShares MSCI Turkey ETF’ fonunun büyüklüğü 200.5 milyon dolara ulaştı. Fonda 73 BIST şirketine yatırım yapılırken en büyük pay Aselsan’da bulunuyor. Diğer fonlar da eklendiğinde BlackRock’ın Aselsan yatırımları yüz milyonlarca dolara ulaşıyor ve şirketin yüzde 1.2’sini kontrol ediyor.

BlackRock’ın gelişmekte olan ülke fonlarında Türkiye’nin payı yüzde 0.3, yüzde 0.5 gibi sembolik düzeylerde bulunuyor. BlackRock; ‘iShares MSCI Emerging Markets ETF’ fonunda 12 BIST şirketine 112 milyon dolarlık, ‘iShares Core MSCI Emerging Markets ETF’ fonunda 50’den fazla Türk şirketine 840 milyon dolarlık yatırım yapılıyor. Benzer şekilde BIST şirketlerine ‘iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF’ fonunda 120 milyon dolarlık, ‘iShares Core MSCI Total International Stock ETF’ fonunda da 108 milyon dolarlık para yatırılmış durumda. Tahvil tarafında da BlackRock’ın ‘iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF’ fonunda yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırım var.

Borsadaki portföyü yüzde 41 büyüdü

BLACKROCK fonlarındaki büyüme Borsa İstanbul’daki ABD’li yatırımcı sayısı verilerine de yansıyor. Borsada 2025 sonunda ABD’li yatırımcı sayısı 916, portföy büyüklükleri de 544 milyar liraydı. Erdoğan-Fink görüşmesinin gerçekleştiği mart ayında ABD’li yatırımcı sayısı 952’ye, Borsa İstanbul’daki tasarrufları da 674 milyar liraya ulaştı. En güncel verinin olduğu haziranda BIST’teki ABD’li yatırımcı sayısı 996’ya, portföyleri de 767 milyar 568 milyon liraya çıktı. ABD’lilerin portföyü bu yıl yüzde 41, Erdoğan-Fink görüşmesinden sonra da yak-

laşık yüzde 14 büyüdü.