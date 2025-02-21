Diyarbakır Kayapınar’da 35 bin metrekarelik mülkiyeti PTT’ye ait arazi satıldı. Güncel muhammen bedeli 2 milyar lira olan arsanın adrese teslim ihaleyle satıldığı iddiaları üzerine PTT Yapı Daire Başkanlığı bilgi edinme kanunu kapsamında konuyla ilgili yazılı bilgi isteyen Diyarbakır’daki iş insanlarına cevap verdi. İhalenin şeffaflık ilkesiyle yapıldığı ancak detaylarının “Ticari sır niteliğinde” olduğu için açıklayamayacaklarını bildirdiler.

ZARAR 1.5 MİLYAR LİRA

Kimsenin duymadığı sessiz sedasız yapılan ihaleye üç iş insanının daha ortak olduğu ileri sürüldü. Kamuya ait arazinin müteahhit firmaya satılmasıyla kamu hazinesinin yaklaşık 1.5 milyar lira zarara uğratıldığı bildirildi.

Adrese teslim ihaleyi 700 milyon liraya CABA İnşaatın yönetim kurulu başkanı Cahit Balyan aldı. Arsa için Bahattin Demircan, Eşref Keleş ve Osman Torun’un da teklif verdikleri, “İş bitirme yeterlilikleri olmadığı” gerekçesiyle ihaleyi alamadıkları belirtildi. Satış CABA’ya yapıldı ve bu üç iş insanının gayrı resmi Cahit Balyan’a ortak oldukları ileri sürüldü. Arsanın üçte bir fiyatına satılması tepki çekti.