1 ila 2 milyar yıl önce oluştuğu tahmin edilen Roraima, 'tepui' adı verilen masa biçimli dağların en bilinen örneklerinden biri. Dik yamaçları nedeniyle zirvesi milyonlarca yıl boyunca çevresinden büyük ölçüde izole kaldı. Bu durum, yalnızca bu bölgede yaşayan bitki ve hayvan türlerinin evrimleşmesine olanak sağladı.

KENDİ İKLİMİNİ OLUŞTURUYOR

400 ila 600 metreyi bulan dik kaya duvarlarıyla çevrili zirve, yıl boyunca yoğun yağış alıyor. Yıllık yağış miktarının 2 ila 3 bin milimetreye ulaştığı bölgede oluşan kaynaklar, Brezilya, Venezuela ve Guyana'ya akan nehirleri besliyor. Sürekli nem, serin hava ve farklı yükselti koşulları sayesinde dağın tepesinde birbirinden farklı mikroiklimler oluşuyor.

Yaklaşık 30 ila 35 kilometrekarelik zirve platosunda sıcaklık zaman zaman 5 dereceye kadar düşerken, aşağıdaki tropikal ormanlardan tamamen farklı bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. Bilim insanları bu nedenle Roraima'yı doğal bir açık hava laboratuvarı olarak tanımlıyor.

FOSİLLER VE HARİTALANMAYAN MAĞARALAR BULUNUYOR

Araştırmalara göre dağın kumtaşı yapısında fosil izleri korunmuş durumda. Ayrıca zirvede bulunan obruklar, mağaralar ve derin çatlakların önemli bir bölümü henüz ayrıntılı şekilde haritalandırılmadı. Uzmanlar, zirvenin yüzde 20'sinden daha azının ayrıntılı olarak incelendiğini belirtiyor.

Bilim insanları, Roraima Dağı'nın hem jeolojik geçmişi hem de kendine özgü canlı türleri nedeniyle araştırılmaya devam edilmesi gereken en önemli doğal alanlardan biri olduğunu vurguluyor. Bölge aynı zamanda yerli Pemon halkı için kültürel ve manevi açıdan da büyük önem taşıyor.