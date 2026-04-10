92’si tutuklu 414 sanıklı İBB davasında dün beşini haftanın 19’uncu duruşması görülürken, ilginç bir dava ortaya çıktı. İBB davası sanıklarından olan reklam şirketi sahibi Murat Kapki’yi cezaevinde ziyaret edip, serbest bırakılması karşılığında 2 milyon dolar rüşvet talep ettiği iddiasıyla eski AKP MKYK üyesi avukat Mücahit Birinci hakkında, “Görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapisle dava açıldı. İddianamede, Bilici’nin avukatlık ruhsatının iptali de istendi.

İstanbul 37’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede şöyle denildi:

“Avukat Mücahit Birinci’nin; bu soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müştekinin (Murat Kapki) vekilliğini üstlenmesi akabinde 31.07.2025 tarihinde ceza infaz kurumunda görüştüğü müştekiye, gerçeğe aykırı ifade vermesini ve yanında getirdiği ifadeyi imzalamasını isteyip, ifadeyi imzalaması halinde 2.000.000 Amerikan doları ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair sözler söyleyip, garanti vermek suretiyle görevinin gereklerine aykırı hareket ettiği anlaşıldı.”

Mücahit Birinci

GÖZALTINA ALINMADI

Murat Kapki’nin, gerçeğe aykırı ifade verip rüşvetle serbest bırakılacağı iddiasını önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel dile getirmişti. Bu arada, Mücahit Birinci, gözaltına alınmadı, adliyeye kendisi gidip konuyla ilgili ifade verdi ve tutuklanması da talep edilmeden serbest bırakıldı.

Murat Kapki’nin ifadesi: Birinci’nin yaptığı ahlaksız teklifi savcıya anlattım

Murat Kapki, kendisinden rüşvet almakla suçladığı Mücahit Bilici hakkında, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunmuştu. Daha önce, savcılara “etkin pişmanlık” kapsamında ifade veren iş insanı Murat Kapki, daha sonra mahkemeye verdiği dilekçeyle “ailesini korumak ve tahliye edilmek” umuduyla bu beyanlarda bulunduğunu bildirmiş, eski ifadelerini geri çekmişti.

AHLAKSIZ TEKLİF

Murat Kapki, Mücahit Birinci’nin kendisini ziyareti içinse şunları yazmıştı:

“Savcıya üçüncü gidişim esasen Mücahit Birinci’nin bana yaptığı ahlaksız teklifi anlatmak amacındaydı. Anlattım da. Savcı beylere Mücahit Birinci’nin bana gelip, savcılığa yazdığım şikayet dilekçemde detayları mevcut olan konulardaki iftiraları atmamı ve 2 milyon dolar vermemi söylediğini, bu sayede tahliye olabileceğimi söylediğini anlattım.”

Mücahit Birinci ise bu konuda savcıya verdiği ifadede, Kapki ile görüştüğünü doğruladı ancak rüşvet teklifini kabul etmedi.

İBB davasında avukat anlattı: Hastalanan Pehlivan gelemedi

İBB davasının sanıklarından İSTTELKOM Genel Müdürü Melih Geçek’in avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan’dan söz etti. Geçek, “ İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Mehmet Pehlivan, dostum, kardeşimdir. Bugün hasta olduğu için duruşmaya gelemedi. Mehmet Pehlivan’ın yeri sanık sıraları değildir. İddianamede avukatlık faaliyeti suç unsuru olarak görülüyor. Umarım ki tahliyeler artar” dedi.