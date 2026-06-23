Fransa'da her yıl düzenlenen ve ülke çapında 2 milyondan fazla kişinin katıldığı sokak partilerine ev sahipliği yapan Fête de la Musique festivali, bu yıl ülke genelinde yaşanan ciddi şiddet olaylarına sahne oldu.

İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamalarına göre, yaşanan olaylar neticesinde Paris'te 148, Fransa genelinde ise toplam 243 kişi gözaltına alındı.

Festival gecesinde bıçaklama, cinsel saldırı, yağma ve şırıngayla yaralamalar yaşandı. Festivale katılan bazı kişiler arabaları, dükkanları tahrip etti. Bazı araçlar kundaklandı.

Güneybatı kenti Toulouse'da gece yarısına doğru 40 yaşındaki bir erkek, yakınlardaki Colomiers kentinde ise kısa bir süre sonra 40 yaşındaki bir kadın bıçaklı saldırıya uğradı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun istikrarlı olduğu öğrenilirken, soruşturma ekipleri saldırganların kimliğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Festival süresince kadınlara yönelik saldırılar da dikkat çekti. 10'dan fazla kadının şırıngayla kimliği belirsiz maddeler enjekte edilerek hedef alındığı bildirildi.

Paris'in 9. bölgesinde bir kadının şırıngayla sokulduktan sonra cinsel saldırıya uğradığı aktarılırken, Gagny banliyösünde 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel saldırı şüphesiyle 48 yaşında bir erkek gözaltına alındı.

Nogent-sur-Marne banliyösünde ise 15 yaşındaki bir kız çocuğu konserin ardından cinsel saldırıya uğradığını ihbar etti.

SOKAKLAR SAVAŞ ALANI

İlk olaylar saat 23.00 sularında Notre Dame Katedrali yakınlarındaki Châtelet bölgesinde başladı.

Görgü tanıkları, Paris Saint-Germain (PSG) forması giyen bazı kişilerin de aralarında bulunduğu bir grubun insanlara yumruk attığını ve "bir meydan savaşı" çıkardığını aktardı.

Seine Nehri'nin karşı yakasındaki St Germain de Prés bölgesinde ise polis kalabalığı kontrol altına almak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

Festivalde alkol yasağı bulunmasına rağmen yaygın şekilde alkol ve tütün ürünleri tüketildiği bildirildi.

Geçtiğimiz ay PSG taraftarlarının Arsenal zaferi sonrasında çıkardığı ve iki kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron vatandaşları dikkatli olmaya çağırmıştı.

Bu yıl Bastille Meydanı gibi noktalarda kadınlar için özel güvenli alanlar oluşturulurken, sahada görev yapan yaklaşık 5 bin emniyet mensubuna ise yalnızca "kesinlikle gerekli" hallerde müdahale etme talimatı verildiği belirtildi.