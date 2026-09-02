Yalova'da telefonda kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin yönlendirmesiyle hareket eden 81 yaşındaki N.B., kuyumcunun dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.

ALTINLARI BOZDURMAYA GİTTİ

İddiaya göre şüpheli, telefonla aradığı N.B.'ye kimliğinin bir terör örgütü tarafından kullanıldığını söyleyerek paniğe sevk etti. Kendisine savcı olduğunu söyleyen kişinin yönlendirmelerine inanan yaşlı adam, sahip olduğu altınları bozdurmak için kuyumcuya gitti.

İHBARDA BULUNDU

N.B.'nin işlem sırasında sürekli telefon görüşmesi yaptığını fark eden kuyumcu Sinan İnci, durumdan şüphelendi. Dolandırıcılık girişiminden kuşkulanan İnci, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbarın ardından kısa sürede kuyumcuya gelen polis ekipleri, olaya müdahale etti. Yapılan müdahaleyle N.B.'nin altınlarını dolandırıcılara teslim etmesi engellendi.

‘2 MİLYON CİVARINDA ALTINI VARDI’

Kuyumcu Sinan İnci, N.B'nin sürekli telefon görüşmesi yapması üzerine ona bazı sorular sorduğunu ve dolandırıldığını anladığını belirterek, "112'yi aradık. Polis ekipleri gelerek hemen olaya müdahale etti. Yaklaşık 2 milyon civarında amcanın altını vardı. Sağ olsun emniyet mensuplarıyla beraber altınlarını kurtarmış olduk” şeklinde konuştu.

Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.