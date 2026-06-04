Baltık Denizi'nde, Rügen Adası'nın güneydoğusunda yer alan 250 metrekarelik askeri platform mülkiyeti için resmi ihale süreci başladı. Kuzey Alman Gayrimenkul Açık Artırmaları Şirketi tarafından yürütülen satışta, eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti (DDR) döneminde askeri üs olarak kullanılan deniz ortasındaki yapının yeni sahibini bulması bekleniyor. Altyapısı bulunmayan ve tamamen yenilenmesi gereken platform için şimdiden farklı sektörlerden yatırımcı taleplerinin oluştuğu bildirildi.

HALK DONANMASI MAYINLARA KARŞI KULLANIYORDU

Kuzey Alman Gayrimenkul Açık Artırmaları Şirketi'nin resmi kayıtlarına göre yapay ada, Doğu Almanya döneminde Halk Donanması (Volksmarine) tarafından "manyetik giderme istasyonu" olarak faaliyet gösterdi. Donanmaya ait savaş gemileri, manyetik fünyeli deniz mayınları tarafından tespit edilmesini engellemek amacıyla bu istasyona getirilerek deniz altı kablolarıyla özel bir manyetik arındırma işlemine tabi tutuluyordu.

600 AHŞAP KAZIK ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ

Deniz yüzeyinin yaklaşık 10 metre derinliğine, 1954 yılında 600 ahşap kazık çakılarak inşa edilen platformun üzerinde bir konut ve çamaşır odası bulunuyor. İki Almanya'nın birleşmesinin ardından işlevini yitirerek kaderine terk edilen yapı, uzun yıllar boyunca kapı ve pencerelerinin sökülmesi, ahşap döşemelerinin çökmesi, pas ve küf tabakalarının oluşması nedeniyle çürümeye yüz tutmuş durumda bulunuyor.

ELEKTRİK VE İÇME SUYU ŞEBEKESİ BULUNMUYOR

Müzayede şirketinden Hanna Scheibeler, harabe durumdaki yapay ada için kumarhane, düğün salonu veya deniz barı işletmek isteyen yatırımcılardan fikirler geldiğini açıkladı. Bölgeyi yakından tanıyan yerel yetkililer ise platformun uzun süreli konaklamaya uygun olmadığını, tesiste elektrik ve içme suyu şebekesinin bulunmadığını vurguluyor. Geçmiş yıllarda ada üzerinde yapılmak istenen yatırım projelerinin, uzmanların yapısal olumsuz görüş bildirmesi nedeniyle rafa kaldırıldığı belirtildi.