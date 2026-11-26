Kanadalı madencilik şirketi ValOre Metals, altın üretim kapasitesini büyütmek amacıyla Brezilya’nın en önemli maden havzalarından Carajás bölgesinde yer alan Água Azul Altın Projesi’ni 135 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşma imzaladı.

Brezilyalı yatırım fonu Opportunity Holding ile yürütülen görüşmelerin ardından 24 Kasım 2026’da duyurulan anlaşma; halihazırda faaliyette olan bir madeni, 2 milyon onsun üzerinde olduğu tahmin edilen altın kaynağını ve 297 milyon dolarlık dev bir endüstriyel genişleme planını kapsıyor.

Anlaşmanın mali detaylarına göre ValOre Metals, satın alma işleminin tamamlanmasının ardından ilk etapta 90 milyon dolar nakit ödeme yapacak. Kalan tutarın ise işlemin birinci yıl dönümünde 20 milyon dolar, ikinci yıl dönümünde ise 25 milyon dolar olarak ödenmesi planlanıyor.

Şirkete tanınan erken ödeme opsiyonu kapsamında, kapanıştan sonraki dört ay içinde 30 milyon dolar ödenmesi halinde kalan 45 milyon dolarlık borcun kapatılabileceği ve toplam maliyetin 120 milyon dolara düşebileceği belirtiliyor.

Henüz kesin bir mülkiyet devri niteliği taşımayan anlaşmanın 15 Ocak 2027 tarihine kadar tamamlanması için şirketin gerekli finansmanı sağlaması ve hisselerinin işlem gördüğü Kanada borsası TSX Venture Exchange’den onay alması gerekiyor.

120 BİN TON CEVHER İŞLENİYOR

2023 yılında üretime başlayan ve elektrik, su ile işleme tesisleri gibi temel altyapıları hazır olan Abelhas madeninde halihazırda yılda 120 bin ton cevher işleniyor. Bölgede açılan 453 sondaj kuyusundan elde edilen veriler ve Temmuz 2026 tarihli bağımsız değerlendirmeler ışığında, sahada belirlenmiş ve tahmin edilen toplam altın kaynağının 2,03 milyon ons (yaklaşık 63 ton) seviyesinde olduğu hesaplanıyor.

ÜRETİMİ 24 KATINA ÇIKARMAYI HEDEFLİYOR

ValOre Metals, satın alma işleminin ardından tesisi mevcut kapasitesinin yaklaşık 24 katına çıkarmayı hedefleyen 297 milyon dolarlık iddialı bir genişleme yatırımı planlıyor.

Hazırlanan ön ekonomik çalışmaya göre, yıllık cevher işleme kapasitesinin 2,85 milyon tona yükseltilmesiyle birlikte madenin maksimum kapasitede yılda ortalama 110 bin ons, yani yaklaşık 3,4 ton altın üretmesi öngörülüyor.