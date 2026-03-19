Ocak-Şubat döneminde SUV segmentine olan ilginin rekor seviyeye ulaşmasıyla birlikte markalar Mart ayı satış listelerini yayımladı. Yeni listelere göre Türkiye’nin en düşük fiyatlı SUV modeli 1 milyon 510 bin TL ile Hyundai Inster oldu. Onu, 1 milyon 685 bin TL başlangıç fiyatıyla Dacia Sandero Stepway takip etti.

Piyasa verilerine göre yerli üretim Togg T10X 1 milyon 870 bin TL, Fiat Egea Cross ise 1 milyon 744 bin 900 TL fiyat etiketiyle 2 milyon TL altındaki seçenekler arasında yer aldı. Listede hibrit ve tam elektrikli modellerin ağırlığının artması dikkat çekti.

MART AYI GÜNCEL SUV FİYAT LİSTESİ

Mart ayı itibarıyla 2 milyon TL sınırının altında kalan modellerin resmi satış fiyatları şu şekilde sıralandı:

Hyundai Inster – 1.510.000 TL

Dacia Sandero Stepway – 1.685.000 TL

Hyundai Bayon – 1.695.000 TL

Citroen e C3 Aircross – 1.707.000 TL

Nissan Juke – 1.735.200 TL

Fiat Egea Cross – 1.744.900 TL

Renault Duster – 1.780.000 TL

Kia XCeed – 1.840.000 TL

Ford Puma (2025) – 1.842.100 TL

Opel Frontera Elektrik – 1.857.000 TL

Skoda Kamiq – 1.861.400 TL

Togg T10X – 1.870.000 TL

Seat Arona – 1.876.000 TL

Ford Puma Gen E (2025) – 1.900.100 TL

Fiat 600e (2025) – 1.969.900 TL

Opel Mokka – 1.988.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit – 1.999.000 TL

Kia Stonic (2025) – 1.999.000 TL

Toyota C HR – 1.999.000 TL

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT MODELLER ÖNE ÇIKTI

Yeni nesil motor teknolojilerine sahip Opel Frontera Elektrik, Fiat 600e ve Suzuki Vitara Hibrit gibi modellerin 2 milyon TL sınırının altında kalması, tüketicinin alternatif yakıtlı SUV araçlara erişimini kolaylaştırdı. Uzmanlar, SUV modellerin binek otomobil pazarındaki hakimiyetinin 2026 yılı boyunca süreceğini öngördü.