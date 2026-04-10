Türkiye otomobil pazarında 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla fiyat listeleri revize edildi. Markaların açıkladığı yeni veriler doğrultusunda, tüketiciler için ulaşılabilir seçenekler arasında yer alan 2 milyon TL altındaki araçlar marka ve model bazında sınıflandırıldı. Listede hem geleneksel içten yanmalı motorlara hem de yeni nesil elektrikli ve hibrit teknolojilere sahip modeller yer alıyor.

Güncel fiyat verilerine göre, Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır otomobil 1.295.000 TL’lik satış bedeliyle Dacia Sandero oldu. Listenin üst sınırında, 2 milyon TL barajına en yakın konumda ise 1.999.000 TL ile Suzuki modelleri ve 1.999.500 TL ile Peugeot e-208 modeli bulunuyor.

MARKA VE MODELLERE GÖRE GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI

Nisan ayı itibarıyla satış fiyatı 2 milyon TL'nin altında olan araç modelleri ve fiyatları şu şekildedir:

Dacia

Sandero: 1.295.000 TL

Jogger: 1.595.000 TL

Sandero Stepway: 1.681.000 TL

Kia

Picanto: 1.315.000 TL

Xceed: 1.840.000 TL

Opel

Corsa: 1.325.000 TL

Frontera Elektrik: 1.894.000 TL

Mokka: 1.988.000 TL

Hyundai

i20: 1.425.000 TL

INSTER: 1.510.000 TL

Bayon: 1.695.000 TL

i30: 1.940.000 TL

Fiat

Egea Sedan: 1.429.900 TL

Grande Panda Elektrik: 1.514.900 TL

Grande Panda Hibrit: 1.669.900 TL

Egea Cross: 1.714.900 TL

600: 1.969.900 TL

Citroën

e-C3: 1.468.000 TL

e-C3 Aircross: 1.717.000 TL

C4 Hybrid 145: 1.962.000 TL

C4 X: 1.962.000 TL

Renault

Clio: 1.695.000 TL

Megane Sedan: 1.766.000 TL

Duster: 1.776.000 TL

Yeni Clio: 1.795.000 TL

R5 E-tech: 1.886.000 TL

Skoda ve Seat

Fabia: 1.722.500 TL

Ibiza: 1.785.000 TL

Scala: 1.791.400 TL

Kamiq: 1.797.600 TL

Arona: 1.876.000 TL

Ford ve Nissan

Puma: 1.842.100 TL

Puma Gen-E: 1.937.900 TL

Nissan Juke: 1.969.800 TL

Toyota, Suzuki ve Peugeot

Toyota Corolla: 1.894.000 TL

Toyota Yaris: 1.995.000 TL

Suzuki S-Cross Hibrit: 1.999.000 TL

Suzuki Vitara Hibrit: 1.999.000 TL

Peugeot e-208: 1.999.500 TL

Açıklanan listeler, sıfır kilometre araç piyasasında 1.3 milyon TL ile 2 milyon TL bandı arasında farklı segmentlerde pek çok seçeneğin bulunduğunu gösteriyor. Belirtilen bu rakamlar markaların tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları olup; bayi stok durumu, opsiyonel donanım tercihleri ve dönemsel kampanya koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.