Türkiye otomobil pazarında 10 Nisan 2026 tarihi itibarıyla fiyat listeleri revize edildi. Markaların açıkladığı yeni veriler doğrultusunda, tüketiciler için ulaşılabilir seçenekler arasında yer alan 2 milyon TL altındaki araçlar marka ve model bazında sınıflandırıldı. Listede hem geleneksel içten yanmalı motorlara hem de yeni nesil elektrikli ve hibrit teknolojilere sahip modeller yer alıyor.
Güncel fiyat verilerine göre, Türkiye'de satışa sunulan en uygun fiyatlı sıfır otomobil 1.295.000 TL’lik satış bedeliyle Dacia Sandero oldu. Listenin üst sınırında, 2 milyon TL barajına en yakın konumda ise 1.999.000 TL ile Suzuki modelleri ve 1.999.500 TL ile Peugeot e-208 modeli bulunuyor.
MARKA VE MODELLERE GÖRE GÜNCEL SATIŞ FİYATLARI
Nisan ayı itibarıyla satış fiyatı 2 milyon TL'nin altında olan araç modelleri ve fiyatları şu şekildedir:
Dacia
-
Sandero: 1.295.000 TL
-
Jogger: 1.595.000 TL
-
Sandero Stepway: 1.681.000 TL
Kia
-
Picanto: 1.315.000 TL
-
Xceed: 1.840.000 TL
Opel
-
Corsa: 1.325.000 TL
-
Frontera Elektrik: 1.894.000 TL
-
Mokka: 1.988.000 TL
Hyundai
-
i20: 1.425.000 TL
-
INSTER: 1.510.000 TL
-
Bayon: 1.695.000 TL
-
i30: 1.940.000 TL
Fiat
-
Egea Sedan: 1.429.900 TL
-
Grande Panda Elektrik: 1.514.900 TL
-
Grande Panda Hibrit: 1.669.900 TL
-
Egea Cross: 1.714.900 TL
-
600: 1.969.900 TL
Citroën
-
e-C3: 1.468.000 TL
-
e-C3 Aircross: 1.717.000 TL
-
C4 Hybrid 145: 1.962.000 TL
-
C4 X: 1.962.000 TL
Renault
-
Clio: 1.695.000 TL
-
Megane Sedan: 1.766.000 TL
-
Duster: 1.776.000 TL
-
Yeni Clio: 1.795.000 TL
-
R5 E-tech: 1.886.000 TL
Skoda ve Seat
-
Fabia: 1.722.500 TL
-
Ibiza: 1.785.000 TL
-
Scala: 1.791.400 TL
-
Kamiq: 1.797.600 TL
-
Arona: 1.876.000 TL
Ford ve Nissan
-
Puma: 1.842.100 TL
-
Puma Gen-E: 1.937.900 TL
-
Nissan Juke: 1.969.800 TL
Toyota, Suzuki ve Peugeot
-
Toyota Corolla: 1.894.000 TL
-
Toyota Yaris: 1.995.000 TL
-
Suzuki S-Cross Hibrit: 1.999.000 TL
-
Suzuki Vitara Hibrit: 1.999.000 TL
-
Peugeot e-208: 1.999.500 TL
Açıklanan listeler, sıfır kilometre araç piyasasında 1.3 milyon TL ile 2 milyon TL bandı arasında farklı segmentlerde pek çok seçeneğin bulunduğunu gösteriyor. Belirtilen bu rakamlar markaların tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatları olup; bayi stok durumu, opsiyonel donanım tercihleri ve dönemsel kampanya koşullarına göre farklılık gösterebilmektedir.