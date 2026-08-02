2 MİLYON TL'LİK ŞIKLIK
Cemiyet hayatının dikkat çeken isimlerinden Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ile birlikte İtalya'nın Como Gölü'nde gerçekleşen masalsı bir düğüne katıldı. Tarihi Villa d'Este'de düzenlenen davette zarif tarzıyla öne çıkan Alkoçlar'ın dünyaca ünlü markalardan oluşan kombininin toplam değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu öne sürüldü.
COMO GÖLÜ'NDE GÖZLER ONUN ÜZERİNDEYDİ
Saklambaç'ta yer alan habere göre; Aslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ, İtalya'nın en prestijli düğün mekanlarından biri olarak gösterilen Villa d'Este'de düzenlenen davette şıklıklarıyla dikkat çekti. Como Gölü'nün romantik atmosferine uyum sağlayan Alkoçlar, Akdeniz esintileri taşıyan İtalyan tasarımı bir elbise tercih etti.
HABERE KONU OLAN ELBİSE BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yaklaşık 2 bin dolar (95 bin TL) değerindeki elbisesini dünyaca ünlü lüks markaların parçalarıyla tamamlayan Alkoçlar, davetin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.
HERMES ÇANTA KOMBİNİN YILDIZI OLDU
Alkoçlar'ın kombinindeki en dikkat çekici parça ise Hermes Kelly Pochette çantası oldu. Özel kota sistemi ve uzun bekleme listeleriyle ulaşılması güç modeller arasında gösterilen Gold Swift deri çantanın ikinci el piyasasındaki değerinin 20 bin ila 30 bin dolar arasında, yani yaklaşık 950 bin TL ile 1 milyon 425 bin TL arasında değiştiği ifade ediliyor.
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PIRLANTA DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Şıklığını su yolu pırlanta kolye ve baget küpelerle tamamlayan Aslışah Alkoçlar'ın tercih ettiği mücevher setinin değerinin ise yaklaşık 10 bin dolar, yani 475 bin TL olduğu tahmin ediliyor.
Yaklaşık 2 milyon TL'lik kombin tercih eden Alkoçlar, zarif tarzı ve lüks seçimleriyle Como Gölü'ndeki davetin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
Bir diğer kombini ise böyle fotoğraflandı.
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