HERMES ÇANTA KOMBİNİN YILDIZI OLDU

Alkoçlar'ın kombinindeki en dikkat çekici parça ise Hermes Kelly Pochette çantası oldu. Özel kota sistemi ve uzun bekleme listeleriyle ulaşılması güç modeller arasında gösterilen Gold Swift deri çantanın ikinci el piyasasındaki değerinin 20 bin ila 30 bin dolar arasında, yani yaklaşık 950 bin TL ile 1 milyon 425 bin TL arasında değiştiği ifade ediliyor.