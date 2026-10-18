AKBANK
Faiz oranı: %38
Vade: 32 gün
Net kazanç: 55.708 TL
Vade sonu bakiye: 2.055.708 TL
ODEA BANK
Faiz oranı: %42
Vade: 32 gün
Net kazanç: 51.015,08 TL
Vade sonu bakiye: 2.051.015,08 TL
QNB
Faiz oranı: %42
Vade: 32 gün
Net kazanç: 57.034,30 TL
Vade sonu bakiye: 2.057.034,30 TL
TEB
Faiz oranı: %42
Vade: 32 gün
Net kazanç: 53.951,36 TL
Vade sonu bakiye: 2.053.951,36 TL
Günün Trend Haberleri
ING
Faiz oranı: %44
Vade: 32 gün
Net kazanç: 55.429,06 TL
Vade sonu bakiye: 2.055.429,06 TL
TÜRK TİCARET BANKASI
Faiz oranı: %44,5
Vade: 32 gün
Net kazanç: 58.847,72 TL
Vade sonu bakiye: 2.058.847,72 TL
İŞ BANKASI
Faiz oranı: %37,95
Vade: 32 gün
Net kazanç: 54.897,53 TL
Vade sonu bakiye: 2.054.897,53 TL
ŞEKERBANK
Faiz oranı: %42,5
Vade: 32 gün
Net kazanç: 54.603,25 TL
Vade sonu bakiye: 2.054.603,25 TL
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.