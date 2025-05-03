Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte, yatırım fonları ve Türk Lirası cinsinden mevduat hesaplarına uygulanan yüzde 15’lik stopaj oranını 3 ay süreyle uzattı. Bu karar, 1 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete’de yer aldı. Daha önce 1 Şubat’ta yapılan düzenlemeyle stopaj oranı, para piyasası ve borçlanma araçları fonlarında yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkarılmıştı.

FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ: MEVDUAT KAZANÇLARI ARTTI

Merkez Bankası'nın para politikasında faiz artışına gitmesinin ardından, Nisan ayı itibariyle bankalarda 1-3 ay vadeli TL mevduat faizleri ortalama beş puanlık artışla yüzde 53,8 seviyelerine kadar çıktı. Mayıs ayının başı itibariyle birçok banka, yüzde 50’yi aşan oranlarla mevduat sahiplerine cazip kazançlar sunmaya başladı.

2 MİLYON TL'NİN AYLIK GETİRİSİ NE KADAR? İŞTE BANKA BANKA LİSTE

Bankalar, farklı faiz oranlarıyla yatırımcılara çeşitli seçenekler sunuyor. 1 aylık vadeyle 2 milyon TL tutarındaki birikimin bankalara göre sağlayacağı net kazançlar şöyle:

EN YÜKSEK FAİZ VEREN BANKALAR

Alternatif Bank: %52 faiz – Aylık net kazanç: 77.501 TL

TEB: %50 faiz – Aylık net kazanç: 74.521 TL

Odeabank: %50 faiz – Aylık net kazanç: 74.521 TL

HSBC: %50 faiz – Aylık net kazanç: 74.521 TL

Fibabanka: %49 faiz – Aylık net kazanç: 73.030 TL

DenizBank & Akbank & Türkiye Finans: %48,5 faiz – Aylık net kazanç: 72.285 TL

ING: %48 faiz – Aylık net kazanç: 71.540 TL

ORTA SEVİYE FAİZ VEREN BANKALAR

Garanti BBVA: %47,5 faiz – Aylık net kazanç: 70.795 TL

Türkiye İş Bankası: %39,5 faiz – Aylık net kazanç: 58.871 TL

Yapı Kredi & Halkbank: %42 faiz – Aylık net kazanç: 62.597 TL

DÜŞÜK FAİZ ORANLARI SUNAN BANKALAR

QNB Finansbank: %34,5 faiz – Aylık net kazanç: 51.419 TL

Vakıf Katılım: %34,29 faiz – Aylık net kazanç: 51.106 TL

Albaraka: %33,31 faiz – Aylık net kazanç: 49.646 TL

Ziraat Bankası: %33 faiz – Aylık net kazanç: 49.184 TL

STOPAJ KARARI VE FAİZ YARIŞI MEVDUAT SAHİPLERİ İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Stopaj oranlarının uzatılması, yatırımcılar için kısa vadede vergi yükünü değiştirmezken, faiz oranlarındaki artış nedeniyle mevduat getirileri rekor seviyelere ulaştı. Özellikle yüksek faiz veren özel bankalar, büyük meblağlara sahip yatırımcılar için dikkat çekici fırsatlar sunuyor. 2 milyon TL gibi yüksek tutarlarda aylık getiriler 77 bin TL’yi aşarken, doğru banka seçimiyle kazançlar ciddi şekilde farklılaşabiliyor.