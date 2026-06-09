Portekiz hükümeti, ülkenin en önemli turizm merkezlerinden Algarve bölgesindeki plajları eski haline getirmek ve kıyı erozyonunu önlemek amacıyla devasa bir yapay dolgu projesi başlattı. EcoNews'in haberine göre Quarteira ve Garrao arasındaki 6 kilometreden fazla kıyı şeridini kapsayan operasyonda toplam 2,2 milyon ton (yaklaşık 1,8 milyon metreküp) kum taşınacak.

KIYI ŞERİDİ 37 METRE GENİŞLETİLECEK

Deniz tabanından özel yöntemlerle çıkarılan kumlar, gemiler vasıtasıyla kıyıya taşınarak hat boyunca eşit şekilde yayılıyor. Çalışmaların Trafalgar, Vale do Lobo, Garrao, Forte Nova ve Quarteira bölgelerinde aşamalar halinde yürütüldüğü bildirildi. Operasyon tamamlandığında, dalgaların erozyona uğrattığı plajlar mülki olarak yaklaşık 37 metre genişliğe kavuşacak.

Algarve kıyı şeridi erozyon, yükselen deniz seviyeleri ve şiddetli fırtınalar nedeniyle her yıl ciddi oranda toprak kaybediyor. Yetkililer, müdahale edilmemesi durumunda dalgaların bölgedeki kayalıkları, binaları ve mülki altyapıyı aşındırmaya başlayacağını belirtiyor. Çevre Bakanı Maria da Graça Carvalho, projenin "insanların güvenliğini ve kıyı şeridinin korunmasını" sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini açıkladı.

DAHA ÖNCE DE DÖRT KEZ UYGULANDI

Yapay dolgu yöntemi, beton dalgakıranlara veya taş tahkimatlara kıyasla doğaya daha uyumlu bir çözüm olarak kabul ediliyor. Ancak bu işlem lojistik açıdan gemiler, boru hatları ve sürekli çevresel izleme gerektiren tam teşekküllü bir denizcilik operasyonu olarak yürütülüyor.

Bu operasyon bölge tarihinde bir ilk değil. Algarve plajlarını korumak için benzer çalışmalar daha önce 1998, 1999, 2006 ve 2010 yıllarında da gerçekleştirilmişti. 2010 yılındaki dolgu çalışmasının ardından taşınan kumun önemli bir kısmının deniz dalgalarıyla yeniden geri çekildiği biliniyor. Uzmanlar, 17,2 milyon avro maliyetli bu projenin kalıcı bir çözüm olmadığını, kıyıları korumak adına zaman kazandıran geçici bir tampon mekanizması işlevi gördüğünü ifade ediyor.