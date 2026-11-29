TBMM Genel Kurulu'nda yeni haftanın gündeminde, 2 milyonu aşkın kişinin Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun silinmesini öngören kanun teklifi olacak. AK Parti'nin hazırladığı, enerji ve sosyal güvenlik alanındaki düzenlemeleri içeren teklifin görüşmeleri sürecek.

Teklif yasalaşırsa kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi olanlar için işverene verilen SGK prim desteğinin süresi 2028 sonuna kadar uzatılacak.

FON TASFİYESİNDE SORUMLULUK DÜZENLEMESİ

Teklif, yatırım fonlarının tasfiye, devir ve geri kazanım süreçlerinde görev alan kişilerin karar ve işlemleri nedeniyle hukuki, idari ve mali olarak sorumlu tutulamamasını da öngörüyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise yetki sınırları kanunla belirlenecek.

DİJİTAL KONAKLAMA PLATFORMLARINA İZİN ŞARTI

Genel Kurul'da daha sonra yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. Bu teklif, platformların Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin almasını öngörüyor.

İzin için dijital hizmet vergisi mükellefi olunması, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye'de bir irtibat adresi ve temsilci gösterilmesi gerekecek.

Salı ve çarşamba günleri de siyasi partilerin genel başkanları, Meclis'teki grup toplantılarında gündeme ilişkin mesajlarını verecek.