LGS kapsamında ikinci nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından liseye yerleşemeyen öğrenciler için gözler il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına çevrildi. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler, boş kontenjanlar doğrultusunda komisyonlara başvuru yapabilecek. Peki, 2026 LGS 4. tercih başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru nasıl gerçekleştirilecek? İşte LGS boş kontenjan ve taban puanlarına ilişkin merak edilenler...

LGS il/ilçe komisyonu (4. tercih) başvuruları ne zaman?

LGS yerleştirme ve nakil sürecinin ikinci aşamasının tamamlanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları devreye girecek.

İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak yerleştirme başvuruları 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Komisyonlar aracılığıyla gerçekleştirilecek yerleştirmeler ise 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlanacak.

Böylece LGS kapsamında ortaöğretim kurumlarına yönelik yerleştirme süreci sona erecek.

LGS boş kontenhanları ve taban puanları nasıl sorgulanır?

LGS nakil sürecinde tercih yapacak öğrenciler, okulların boş kontenjan, taban puan ve yüzdelik dilim bilgilerini e-Okul üzerinden kontrol edebilecek.

Öğrenciler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden okulların güncel kontenjan ve puan bilgilerini inceleyerek tercihlerini şekillendirebilecek.

Nakil döneminde kontenjan ve taban puan bilgilerinin değişebileceği unutulmamalı. Yerleştirmeler tamamlandıkça bazı okullarda yeni boş kontenjanlar oluşabileceğinden öğrencilerin tercih öncesinde e-Okul'daki güncel verileri kontrol etmesi önem taşıyor.

LGS BOŞ KONTENJAN SORGULAMA

LGS yerleştirme süreci ne zaman tamamlanacak?

İl ve ilçe komisyonları tarafından gerçekleştirilecek yerleştirmelerin 28 Ağustos 2026'da tamamlanmasıyla LGS kapsamındaki yerleştirme süreci sona erecek.

Yerleştirme sürecinin ardından yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlar tarafından alınacak.

Yatılılık yerleştirme sonuçları ise 4 Eylül 2026'da açıklanacak. Sonuçların ardından e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.