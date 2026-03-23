Fransa’daki Millau Viyadüğü’nün yükseklik rekorunu devralan Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, mühendislik sınırlarını zorlayan teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Liuzhi-Anlong Otoyolu’nun en kritik parçası olan bu yapı, 1420 metrelik ana açıklığıyla dağ zirvelerini birbirine bağlıyor. 2022 yılında başlayan inşaat süreci, 3 yıl 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak projenin planlanan takvimden önce operasyonel hale gelmesini sağladı.

MÜHENDİSLİKTE YENİ DÜNYA LİDERLİĞİ

Yerel halkın "yarılmış toprak" olarak adlandırdığı sarp kayalıklar üzerine inşa edilen köprü, yüksek yapı mühendisliğinde küresel liderliğin Avrupa'dan Asya'ya geçişini tescilledi. Avrupa'nın en yüksek yapısı unvanını koruyan 341 metrelik Millau Viyadüğü'nü neredeyse ikiye katlayan bu yeni rota, ekstrem yüksekliklerde güvenli sürüş imkanı tanıyor. İnşaat teknolojisindeki bu ilerleme, Çin'in en zorlu dağlık coğrafyalarından birinde kesintisiz lojistik ağının kurulmasını mümkün kıldı.

TURİZM VE EKONOMİYE STRATEJİK KATKI

Devasa yapı, ulaşım işlevinin yanı sıra bölge ekonomisini canlandıracak turizm donatılarını da bünyesinde barındırıyor. Köprü üzerine inşa edilen cam yürüyüş yolları, panoramik asansörler ve gözlem güverteleri uluslararası turistlerin ilgisini çekmeye başladı. Dünyanın en yüksek bungee jumping alanlarından birine de ev sahipliği yapan köprü, ekstrem spor tutkunları için küresel bir merkez haline dönüşme potansiyeli taşıyor. 28 Eylül 2025'teki resmi açılışın ardından köprüden geçen ilk yolcular, yüksek irtifa nedeniyle bulutların içinden geçme hissinin yaşandığını rapor ediyor.