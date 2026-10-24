Mühendislik tarihinde en uzun tünel unvanına sahip olan Brenner Base Tüneli (BBT) projesi için tarih verildi. Avrupa’nın en dik ve zorlu sıradağları olan Alpler’in binlerce metre derinliğinde yürütülen tünel projesi tamamlandığında, 8 şehri ve 2 ülkeyi birbirine bağlayarak 2 saatlik yolu tam 7 dakikaya düşürecek.

706 GÜNLÜK DELME İŞLEMİ TAMAMLANDI

Avusturya ile İtalya arasındaki en kritik sınır geçişini oluşturan Brenner Base Tüneli (BBT), batı ana tüpünün kazısı tarihi bir operasyonla sona erdi. Yaklaşık 180 metre uzunluğa sahip olan ve ‘Wilma’ adı verilen 2 bin 700 tonluk tünel açma makinesi, tam 706 gün boyunca aralıksız delme işlemini tamamladı.

Böylelikle Avusturya’nın Innsbruck kenti yakınlarındaki Sill Boğazı ile İtalya’nın Güney Tirol bölgesindeki Fortezza arasındaki 55 kilometrelik ana hattı birleşti. Dünyanın en uzun yeraltı demir yolu bağlantılarından biri olmaya hazırlanan dev tünel Innsbruck yeraltı hattıyla birleştirildiğinde 64 kilometrelik toplam uzunluğa ulaşacak.

2 SAATLİK SEYAHAT SÜRESİ 7 DAKİKAYA DÜŞECEK

Yoğun araç trafiğine sahip olan ve milyonlarca aracın kullandığı yol, tünelin tamamlanmasıyla birlikte hava kirliliği ve riskli geçişlerini tamamen bitirecek. Dağların arasında yolculuk yapan ağır nakliye araçları ve yolcu trenleri, artık yüzlerce metrelik yeraltı koridorundan neredeyse tamamen düz bir hat üzerinde kısa sürede yolculuk yapabilecek.

TÜNEL 8 ŞEHRİ 2 ÜLKEYİ BİRBİRİNE BAĞLAYACAK

Zorlu coğrafi koşullar nedeniyle 2 saati geçen zorlu yolculuğu 7 dakikalık mesafeye düşüren tünel, Zürih, Basel, Bern, Luzern, Bellinzona ve Lugano ile İtalya’nın sanayi devleri Milano ve Cenova olmak üzere tam 8 stratejik şehri birbirine doğrudan bağlayacak.

AVRUPA TAŞIMACILIĞINDA YENİ DÖNEM

İsviçre Alpleri’nin altından geçen Yeni Demiryolu Hattı (NRLA) ve 57 kilometrelik Gotthard Baz Tüneli ile birleşecek olan bu dev tünel, 11 milyar sterlini aşan altyapı yatırımıyla destekleniyor. Son kazının bitmesiyle birlikte tünel içi kalıcı beton kaplamalar, elektrik, gelişmiş sinyalizasyon, drenaj ve yüksek güvenlik sistemlerinin kurulumu yapılmaya başlandı. Tünel ayrıca Avrupa'nın göbeğindeki karbon salımını ve lojistik tıkanıklığını da ortadan kaldıracak.