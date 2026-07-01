Köprü, yalnızca mühendislik özellikleriyle değil, bölgeye sağladığı ulaşım kolaylığıyla da dikkat çekiyor. Derin Huajiang Kanyonu'nun iki yakasını birbirine bağlayan köprü sayesinde hem bölge halkının günlük ulaşımı hem de ticari taşımacılık önemli ölçüde hızlandı.

625 METRE YÜKSEKLİKTE YER ALIYOR

Toplam 2 bin 890 metre uzunluğundaki köprünün ana açıklığı 1.420 metre olarak tasarlandı. Yol seviyesi, Beipan Nehri'nin bulunduğu kanyon tabanından yaklaşık 625 metre yüksekte yer alıyor. Bu özelliğiyle Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olarak kabul ediliyor.

Çelik kafes askılı sistemle inşa edilen köprü, Çin'in en zorlu coğrafi bölgelerinden biri olan Guizhou'da dağlar ve derin vadiler arasındaki ulaşımı daha güvenli ve hızlı hale getirmek amacıyla hayata geçirildi.

TIME LİSTESİYLE YENİDEN GÜNDEME GELDİ

İnşaatı 2022 yılında başlayan köprü, 28 Eylül 2025'te trafiğe açıldı. Köprü, son olarak TIME dergisinin "World's Greatest Places 2026" listesine seçilmesinin ardından uluslararası basında yeniden geniş yer buldu.

Çinli yetkililer, köprünün yalnızca ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacağını, Huajiang Büyük Kanyonu'nun turizm potansiyelini de artıracağını belirtiyor. Bölgenin önümüzdeki yıllarda doğa turizmi ve ekstrem sporlar açısından önemli bir merkez hâline gelmesi hedefleniyor.