Filipinler'de askeri eğitim sırasında iki uçağın havada çarpışması sonucu dört pilot yaşamını yitirdi. Hava Kuvvetleri tarafından cumartesi günü yapılan açıklamada, kazanın cuma günü öğleden sonra meydana geldiği belirtildi. Yetkililer, çarpışan uçakların SF-260 tipi tek pervaneli hava araçları olduğunu kaydetti. Kazanın, başkent Manila'nın güneyinde yer alan Fernando Hava Üssü'ndeki eğitim uçuşu esnasında yaşandığı aktarıldı. Kazanın ardından Filipinler Hava Kuvvetleri Sözcüsü Albay Alvin Capinguian bir açıklama yayımladı. Capinguian açıklamasında, "Her iki hava aracı da üs sınırları içine düştü ve başka bir can kaybı bildirilmedi" ifadelerini kullandı.

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