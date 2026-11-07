Bölge halkının yıllardır beklediği dev ulaşım hamlesinde geri sayım resmen başladı. Türkiye'nin en kritik sanayi ve ticaret koridorlarından birini birbirine bağlayacak devasa hızlı tren projesinde çalışmalar son sürat ilerliyor. Mevcutta saatler süren ve sürücüler için adeta çileye dönen uzun yolculuk süresi, devreye alınacak yeni hatla birlikte inanılmaz bir seviyeye inecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milyonların merakla beklediği o tarihi nihayet duyurdu.
312 KİLOMETRELİK DEV HAT: SAATTE 200 KİLOMETRE HIZ
Mersin, Adana, Osmaniye ve Gaziantep hattını tek bir çatı altında birleştiren proje adeta bir mühendislik harikası olarak yükseliyor. Toplam 312,5 kilometrelik uzunluğa sahip hat, saatte 200 kilometre hız yapabilen son teknoloji elektrikli ve sinyalli trenlerle donatılıyor. Zorlu coğrafyayı aşmak için hatta tam 12 dev tünel, 10 viyadük, 35 köprü ve 21 modern istasyon inşa ediliyor.
6 BUÇUK SAATLİK YOL 2 SAAT 15 DAKİKAYA İNİYOR
Mevcut durumda 6 saat 23 dakika süren çetin yolculuk, projenin tamamlanmasıyla adeta dakikalar içinde sona erecek. Bakan Uraloğlu, hattın hizmete girmesiyle Mersin ile Gaziantep arasındaki mesafenin sadece 2 saat 15 dakikaya düşeceğini vurguladı. Yıllık 3,1 milyon yolcuya nefes aldıracak olan hat, aynı zamanda 37,1 milyon tonluk yükü de sırtlayarak bölgenin ticaret hacmini şaha kaldıracak.
MERSİN-ADANA ARASINDA YÜZDE 85 TAMAMLANDI
Çalışmaların aralıksız sürdüğü hatta şimdiden devasa aşamalar geride kaldı. Çukurova Havalimanı bağlantısındaki üstyapı çalışmalarıyla birlikte Seyhan ve Çukurova viyadükleri eksiksiz tamamlandı.
Tarsus şehir geçişinin betonarme imalatları bitirilirken peron ve ray serim süreçlerine geçildi. Mersin ile Adana arasındaki kritik kesimde fiziki ilerleme yüzde 84,72 seviyesine ulaştı. Toprakkale-Mamure arasındaki 17 kilometrelik alan ve Nurdağı tünellerindeki kritik imalatlar da peş peşe tamamlandı.
MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ TARİH NETLEŞTİ
Bölgenin hem çehresini değiştirecek hem de Mersin Limanı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasındaki lojistik maliyetleri dibe çekecek dev projenin hizmete gireceği tarih de ilan edildi. Bakan Uraloğlu, devasa yapım çalışmalarının 2027 yılında tamamen bitirilerek rayların trafiğe açılacağını açıkladı.
Kalkınma Yolu ve Orta Koridor'un en kritik parçası haline gelecek hat, Türkiye'yi Kafkasya'dan Orta Asya'ya uzanan küresel ticaretin merkez üssü konumuna taşıyacak.