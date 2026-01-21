Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ilk taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca araç sahibini ilgilendiren MTV ödemelerinde son günlere girilirken, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için ödemelerini belirtilen süre içinde tamamlaması gerekiyor.

SON ÖDEME TARİHİ 2 ŞUBAT

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksit ödemeleri 2 Şubat Pazartesi günü sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, gecikme faizi ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilecek.

MTV ödemeleri;

Vergi daireleri

PTT şubeleri

Banka şubeleri

üzerinden yapılabiliyor. Bunun yanı sıra dijital kanallar da yoğun şekilde tercih ediliyor.

ÖDEMELER NASIL VE NEREDEN YAPILIYOR?

Araç sahipleri, Dijital Vergi Dairesi ile bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de MTV borçlarını kolayca ödeyebiliyor. Plaka, T.C. kimlik numarası ve araç tescil tarihi bilgileriyle yapılan ödemeler, 00.10 – 23.50 saatleri arasında gerçekleştirilebiliyor.

SAHTE LİNKLERE AMAN DİKKAT!

Yetkililer, internet üzerinden yapılacak MTV ödemelerinde dolandırıcılık riskine karşı vatandaşları uyardı. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tarayıcıya doğrudan “gib.gov.tr” adresinin yazılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca banka işlemleri için yalnızca bankaların resmi internet siteleri ve mobil uygulamalarının kullanılmasının önemine dikkat çekildi. E-posta, SMS veya sosyal medya üzerinden gönderilen şüpheli bağlantılara kesinlikle tıklanmaması gerektiği belirtildi.

GECİKME FAİZİ ÖDEMEMEK İÇİN SON ÇAĞRI

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin ilk taksitini henüz ödemeyen araç sahipleri için süre hızla daralıyor. Uzmanlar, son gün yoğunluğuna kalınmaması ve gecikme faiziyle karşılaşılmaması için ödemelerin bir an önce yapılmasını öneriyor.