Temiz ve sürdürülebilir enerji arayışında küresel ölçekte ezber bozan bir gelişme yaşandı. Japon bilim insanları, nehirlerden gelen tatlı su ile denizlerdeki tuzlu suyun karışma anında açığa çıkan gizemli enerjiyi yakalayarak elektrik üretmeyi başardı. Sektörde "mavi enerji" veya "osmotik güç" olarak adlandırılan bu teknolojiyi kullanan Asya'nın ilk, dünyanın ise ikinci tesisi, Japonya'nın Fukuoka şehrinde resmen faaliyete geçti.

Güneş ve rüzgar enerjisinin aksine, hava koşullarından veya günün saatinden bağımsız olarak 7/24 kesintisiz çalışabilen bu yöntem, yenilenebilir enerji dünyasında yeni bir çağın kapısını aralıyor.

Teknoloji osmoz ilkesine dayanıyor

Japonya’nın Fukuoka kentindeki Uminonakamichi Nata Deniz Suyu Arıtma Merkezi*'nde kurulan tesis, doğadaki en temel fiziksel kurallardan biri olan osmoz ilkesine dayanıyor. Sistemin işleyişi ise mühendislik harikası adımlardan oluşuyor:

Farklı tuz yoğunluklarına sahip iki ayrı su akışı, ultra ince ve yarı geçirgen özel bir membran (zar) ile birbirine bağlanıyor.

Bir tarafta, yan taraftaki tuzdan arındırma tesisinin atığı olan ve normal deniz suyundan iki kat daha yoğun (yaklaşık %8 tuz oranına sahip) konsantre atık tuzlu su kullanılıyor.

Diğer tarafta ise yakındaki bir arıtma tesisinden gelen, tuz konsantrasyonu son derece düşük arıtılmış atık su devreye sokuluyor.

Doğanın dengeyi bulma isteği nedeniyle, tatlı su molekülleri yoğun tuzlu tarafı seyreltmek için membrandan hızla karşıya geçiyor. Kapalı bir haznede gerçekleşen bu geçiş, devasa bir hidrolik basınç yaratıyor. Bu basınç, doğrudan türbinleri döndürerek sıfır karbon salınımı ile temiz elektrik üretiyor.

Dünyanın enerji ihtiyacının %15'ini karşılayabilir

Fukuoka'daki tesis, yıllık yaklaşık 880.000 kilovatsaat elektrik üreterek sistemin laboratuvar ortamından çıkıp gerçek hayatta da başarıyla çalışabileceğini dünyaya kanıtladı. Üretilen enerji, deniz suyunu içme suyuna dönüştüren ana tesisin elektrik maliyetlerini düşürmek için kullanılıyor.

Araştırmacılar, bu teknolojinin asıl potansiyelinin küresel nehir ağızlarında saklı olduğunu belirtiyor. Tatlı su nehirlerinin tuzlu okyanuslarla buluştuğu nehir ağızlarına bu osmotik santraller kurulursa, dünyanın toplam elektrik ihtiyacının %15'e yakını sadece bu yöntemle karşılanabilir. Çevreye hiçbir atık veya sera gazı bırakmayan "mavi enerji", önümüzdeki yıllarda iklim kriziyle mücadelede insanlığın en büyük kozlarından biri olmaya aday.