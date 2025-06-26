MasterChef Türkiye jürisi ve ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın Ankara’da açtığı restoran, menüsündeki fiyatlarla yeniden sosyal medyanın dikkatini çekti. Daha önce 700 TL'lik keşli mantı ve 1550 TL'lik Serseri adlı porsiyonla gündeme gelen restoran, şimdi de vişneli yaprak sarma fiyatıyla konuşuluyor.

2 ADET SARMA 550 LİRA

Bir TikTok kullanıcısının yaptığı paylaşımda, Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında iki adet vişneli yaprak sarmanın fiyatının 550 TL olduğu belirtildi. Kullanıcının videosu kısa sürede sosyal medyada yayılırken, fiyatlar yeniden tartışma konusu oldu.

Bazı kullanıcılar porsiyon fiyatını "abartılı" bulurken, bazıları ise deneyim odaklı restoranlarda bu fiyatların normal olabileceğini savundu. Özellikle "2 sarmaya 500 TL verilmez" yorumları yapıldı.