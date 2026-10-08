Samsung, akıllı telefonlarına yönelik güvenlik güncelleme takvimini yeniden düzenledi. Ekim 2026 itibarıyla yürürlüğe giren değişiklik kapsamında Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G modelleri, şirketin resmi güvenlik desteği listesinden çıkarıldı. Yaklaşık dört yıllık destek süresini tamamlayan cihazlar, bundan sonra düzenli güvenlik yamaları almayacak.

SAMSUNG 2 MODELİN GÜNCELLEME DESTEĞİNİ SONLANDIRDI

Samsung'un güncel güvenlik programında Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G modellerine artık yer verilmiyor. Daha önce üç ayda bir güvenlik güncellemesi alan iki telefonun planlanan destek süresi tamamlandı. Şirketin aldığı kararla birlikte bu cihazlar için düzenli güvenlik yazılımı dağıtımı sona erdi. Her iki model de Samsung'un uygun fiyatlı Galaxy A serisinde yer alıyordu.

TELEFONLAR KULLANILMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Güncelleme desteğinin sona ermesi, Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G modellerinin kullanılamaz hale geleceği anlamına gelmiyor. Kullanıcılar telefon görüşmesi yapma, mesaj gönderme, internete bağlanma ve mevcut uygulamaları kullanma gibi işlemlerini sürdürebilecek. Samsung'un kararı cihazları uzaktan kapatmayı veya kullanıcıları yeni telefon almaya zorlamayı kapsamıyor. Değişiklik yalnızca düzenli güvenlik güncellemelerinin sona ermesiyle ilgili.

GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Akıllı telefonlara gönderilen güvenlik güncellemeleri, işletim sisteminde ve üreticinin yazılımında tespit edilen güvenlik açıklarının giderilmesini sağlıyor. Android ve One UI sürümlerinden farklı olarak bu güncellemeler, yeni özellikler eklemekten çok mevcut sistemin güvenliğini korumayı amaçlıyor. Samsung'un yayımladığı güvenlik paketleri, hem Android işletim sistemindeki hem de şirketin kendi yazılımındaki güvenlik sorunlarına yönelik düzeltmeler içeriyor.

YENİ GÜVENLİK AÇIKLARINA KARŞI RİSK ARTABİLİR

Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G modellerinin düzenli güncelleme listesinden çıkarılması, ilerleyen dönemde ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarının giderilmemesi riskini beraberinde getiriyor. Telefonlar mevcut özellikleriyle çalışmaya devam etse de yeni tehditlere karşı düzenli yazılım koruması alamayacak. Bu durum, özellikle uzun süre aynı telefonu kullanmayı planlayan kullanıcılar açısından önem taşıyor.

YAKLAŞIK 4 YILLIK DESTEK SÜRESİ TAMAMLANDI

Samsung'un Galaxy A04s ve Galaxy A23 5G modellerine sunduğu yaklaşık dört yıllık güvenlik desteği Ekim 2026 itibarıyla tamamlandı. Şirketin güncel resmi listesinde bulunmayan iki model için artık üç aylık düzenli güvenlik güncellemesi planlanmıyor. Böylece Samsung'un uygun fiyatlı telefon serisindeki iki cihaz daha düzenli yazılım desteği kapsamından çıkmış oldu.