Uzay taşımacılığında devrim yaratmaya hazırlanan SpaceX, Starship fırlatma sisteminin en yeni versiyonu için planlanan fırlatma girişimini son saniyelerde iptal etti.

Fırlatma neden ertelendi? Elon Musk açıkladı

Starship Flight 12 görevinin, 21 Mayıs Perşembe günü fırlatılması planlanıyordu. Fırlatmaya saniyeler kala geri sayım durduruldu. SpaceX CEO'su Elon Musk, kişisel X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada erteleme nedenini paylaştı:

"Kule kolunu yerinde tutan hidrolik pim geri çekilmedi."

Yeni fırlatma ne zaman?

SpaceX, Güney Teksas'taki Starbase tesisinden gerçekleştirilecek yeni fırlatma için hazırlıklarını tamamladı.

22 Mayıs Cuma günü, Doğu Amerika Saatiyle 18:30'da (Türkiye saati ile 23 Mayıs Cumartesi gecesi 01:30'da) 90 dakikalık bir fırlatma penceresi açılacak.

Bu tarihi anı izlemek isteyenler, fırlatmadan yaklaşık 45 dakika önce SpaceX.com, YouTube ve X platformları üzerinden başlayacak canlı yayınları takip edebilecek.

Gözler SpaceX'in 2 trilyon dolarlık halka arzında

Bu uçuş, hem Starship üst kademesinin hem de Super Heavy itici roketinin geliştirilmiş versiyonları olan Starship V3'ün ilk fırlatılışı olacak. Starship V3, şu ana kadar insanlık tarafından inşa edilmiş en yüksek ve en güçlü roket unvanını taşıyor.

Yatırımcılar bu test uçuşunun performansını pürüzsüzce takip etmek istiyor; çünkü test, SpaceX'in haziran ayında gerçekleşmesi planlanan halka arzı öncesindeki en büyük sınavı. Çeşitli finans raporlarına göre, SpaceX'in bu halka arzla birlikte piyasa değerlemesinin rekor kırarak 1,75 ila 2 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

Bu görevin farkı ne?

Starship Flight 12 görevi, standart bir roket fırlatışından çok daha fazla mühendislik testi barındırıyor:

Son test uçuşlarının aksine, bu görevde kulenin devasa mekanik kolları (Mechazilla) ile roketi havada yakalama denemesi yapılmayacak. Super Heavy itici roketi, 33 adet yeni nesil Raptor motorunu ateşleyerek Amerika Körfezi'ne kontrollü ve yumuşak bir iniş gerçekleştirecek.

Uzaya ulaştıktan sonra Starship, yeni nesil uyduların boyutunu ve ağırlığını taklit eden 22 adet Starlink simülatör yükünü yörüngeye bırakacak.

Mühendisler, Starship'in ısı kalkanına odaklanan ekstrem testler planladı. Isı kalkanının bazı parçaları, kameralar için takip hedefi oluşturması ve hasarı taklit etmesi amacıyla kasıtlı olarak beyaza boyandı.

Atmosfere yeniden giriş esnasında aşırı ısı ve aerodinamik stres altında karoların nasıl davrandığını görmek isteyen mühendisler, tek bir ısı koruma karosunu kasıtlı olarak tamamen çıkardı. Roketin bu eksikliğe nasıl tepki vereceği merakla bekleniyor.