Emekli General Blagoje Grahovac, Karadağ ile Hırvatistan arasındaki Prevlaka sınır anlaşmazlığının çözümü için dikkat çeken bir öneride bulundu. Grahovac, 2 ülke arasındaki sınırın, Karadağ'ın eski Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti bütçesinden aldığı yüzde 2,6'lık pay esas alınarak belirlenmesini önerdi.

Karadağ Radyosu'na (RCG) konuşan Grahovac, bu yöntemin denizdeki doğal kaynakların ortak kullanımıyla birlikte değerlendirildiğinde anlaşmazlığa adil bir çözüm getirebileceğini savundu.

Eski Yugoslavya'da her cumhuriyetin kendine ait bir kadastrosu bulunduğunu hatırlatan Grahovac, Yugoslav Halk Ordusu'nun (JNA) da cumhuriyetlerinkine eşit statüde ayrı bir kadastrosu olduğunu belirtti. Karadağ'ın federal bütçeden aldığı payın yüzde 2,6 olduğunu vurgulayan emekli general, bu oranın sınır belirlemede ölçüt olarak kullanılmasını istedi.

Grahovac, önerisini şu sözlerle açıkladı:

"Prevlaka boyunca, Oštro Burnu'ndan başlayarak Hırvat uzmanlar yüzde 2,6'lık oranın neye karşılık geldiğini hesaplasın ve Karadağ ile Hırvatistan arasındaki sınır noktası belirlensin."

Öneriye göre sınır, belirlenen noktadan güneybatı yönünde, 225 numaralı rota boyunca devam etmeli. Böylece yalnızca kara ve deniz sınırı değil, deniz tabanının paylaşımı da netleştirilmeli.

Grahovac, deniz tabanında doğal kaynakların bulunması halinde iki ülkenin bunların araştırılması ve işletilmesi için verilecek imtiyazlar konusunda ortak hareket etmesi gerektiğini savundu. Emekli general, bu yaklaşımın her iki ülke açısından adil ve haklı bir çözüm olacağını ifade etti.

HIRVATİSTAN KARA SINIRINDA TAVİZ VERMEK İSTEMİYOR

Öte yandan eski Hırvatistan Dışişleri Bakanı ve Başbakan Özel Danışmanı Mate Granić, daha önce yaptığı açıklamada Hırvatistan'ın Karadağ ile kara sınırı konusunda müzakereye yanaşmayacağını belirtmişti. Granić, deniz sınırı anlaşmazlığının ise ikili görüşmeler veya uluslararası tahkim yoluyla çözülebileceğini söylemişti.

Hırvatistan Radyo Televizyonu'na (HRT) konuşan Granić, Başbakan Andrej Plenković'in, Karadağ'ın Avrupa Birliği üyelik sürecinde ilerleyebilmesi için çözmesi gereken sekiz konuyu defalarca gündeme getirdiğini hatırlattı.

Bu başlıklar arasında en önemlilerinden birinin sınır anlaşmazlığı olduğunu belirten Granić, kara sınırının müzakereye açık olmadığını savundu. Gerekçe olarak da 7 Aralık 1991 tarihli Badinter Komisyonu kararının 3. maddesini gösterdi.

Granić, söz konusu kararda cumhuriyet sınırlarının, bağımsız devletlerin sınırları olarak kabul edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, Hırvatistan'ın bu konuda müzakere yapmayacağını yineledi.