Türk vatandaşlarının vize muafiyetiyle giriş yapabileceği ülkeler listesine 2 yeni ülke daha eklenerek 2026 yılı seyahat takvimi resmen güncellendi. Yeni düzenleme, pasaport sahiplerinin sınır kapılarında herhangi bir konsolosluk onayına ihtiyaç duymadan doğrudan seyahat edebilmesinin önünü açtı.
VİZE MUAFİYETİNDE YENİ DÖNEM BAŞLADI
Konsolosluk randevuları, evrak süreçleri ve harç bedelleri olmadan sınır geçişi sağlayan vizesiz seyahat protokolleri 2026 takvimiyle genişletildi. Yapılan son güncellemeyle birlikte eklenen iki yeni ülke haricinde, mevcutta doğrudan vize muafiyeti, sınırda vize (kapıda vize) ve elektronik onay (e-vize) tanıyan ülkelerin güncel kategorileri belirlendi.
ASYA BÖLGESİNDE HANGİ ÜLKELER VİZE İSTEMİYOR?
Asya kıtasında Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyeti ve kapıda vize uygulamaları şu ülkeleri kapsıyor:
Tayland: Belirli gün sınırıyla doğrudan vizesiz giriş.
Endonezya: Sınır kapısında vize veya elektronik vize (e-vize) imkanı.
Malezya: Doğrudan vize muafiyeti.
Sri Lanka: Kapıda vize veya elektronik seyahat onayı.
Günün Trend Haberleri
HİNT OKYANUSU VE LATİN AMERİKA ROTASI
Ada ülkeleri ve Latin Amerika hattında pasaport sahiplerine sunulan güncel giriş koşulları şu şekilde açıklandı:
Maldivler: Havalimanı sınır kapısında vize uygulaması.
Mauritius: Tam vize muafiyeti ile doğrudan giriş.
Seyşeller: Havalimanı girişinde seyahat izni prosedürü.
Brezilya: Doğrudan vizesiz giriş hakkı.
Kolombiya: Doğrudan vize muafiyeti.
Meksika: Geçerli ABD vizesi veya elektronik onay (e-vize) ile giriş.
AFRİKA KITASINDAKİ GÜNCEL GİRİŞ ŞARTLARI NELER?
Afrika kıtasında yer alan ve Türk vatandaşlarına sınır muafiyeti tanıyan ülkelerin güncel statüsü şöyle sıralandı:
Güney Afrika Cumhuriyeti: Doğrudan vize muafiyeti ile geçiş.
Zambiya: Sınır kapısında vize alma imkanı.
Fas: Doğrudan vize muafiyeti uygulaması.
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