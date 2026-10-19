Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebileceği ülkelere ilişkin liste 2026 yılında yeniden gündeme geldi. Karadağ ve Umman, vizesiz seyahat imkânlarıyla dikkat çekerken bordo pasaport sahiplerinin yararlanabileceği uygulamalar da belli oldu. Ülkelerin kalış süresi ve giriş koşulları birbirinden farklılık gösteriyor.

KARADAĞ VE UMMAN LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

2026 yılı için vizesiz seyahat seçenekleri arasında Karadağ ve Umman öne çıkan ülkeler arasında yer aldı. Ocak ayında yayımlanan haberlerde iki ülkenin de Türk vatandaşları için vizesiz seyahat listesinde yer aldığı belirtildi.

İki ülkenin uygulamalarında önemli farklılıklar bulunuyor. Umman, Türk vatandaşlarına yönelik vize muafiyetini 1 Kasım 2025 itibarıyla yürürlüğe koydu. Bu kapsamda bordo pasaport sahibi Türk vatandaşları, her ziyarette 30 günü aşmamak ve 180 günlük dönemde toplam 90 günü geçmemek şartıyla ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor.

Karadağ'da ise Türk vatandaşları için vizesiz seyahat uygulaması 25 Aralık 2025'te yeniden yürürlüğe girdi. Mevcut uygulamada bordo pasaport sahipleri ülkede 30 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Ancak bu hakkın süresi sınırlı. Karadağ'ın 1 Kasım 2026 itibarıyla Türk vatandaşlarından yeniden vize istemesi planlanıyor.

2026'DA VİZESİZ GİDİLEBİLEN ÜLKELER HANGİLERİ?

Türk vatandaşlarının bordo pasaportla vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında farklı bölgelerden çok sayıda seçenek bulunuyor. Avrupa'da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova ve Kuzey Makedonya; Asya'da Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Katar bu seçenekler arasında yer alıyor.

Latin Amerika'da Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya ve Ekvador gibi ülkeler de Türk vatandaşlarına belirli sürelerle vizesiz giriş hakkı tanıyor. Fas ve Tunus ise Afrika kıtasında vizesiz seyahat edilebilen ülkeler arasında bulunuyor.

Vizesiz seyahat hakkı, ülkede sınırsız kalınabileceği anlamına gelmiyor. Her ülkenin izin verdiği kalış süresi, pasaport geçerlilik şartları ve sınır kapısında talep edilebilecek belgeleri farklı olabiliyor.

SEYAHAT ÖNCESİ BU AYRINTIYA DİKKAT

Vizesiz seyahat planlayan vatandaşların güncel giriş koşullarını kontrol etmesi gerekiyor. Bazı ülkeler vize istemese de seyahat öncesi elektronik kayıt, seyahat yetkilendirmesi, sağlık sigortası veya dönüş bileti gibi belgeler talep edebiliyor.

Gürcistan'a 1 Ocak 2026'dan itibaren kimlik kartıyla veya bordo pasaportla seyahat edecek Türk vatandaşları için zorunlu seyahat sağlık ve kaza sigortası şartı da bulunuyor.