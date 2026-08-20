Çin, yabancı ziyaretçilere yönelik uyguladığı vizesiz transit geçiş politikasının kapsamını genişleterek programa iki yeni ülke daha ekledi. Devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre Vietnam ve Kırgızistan, uygulamaya dahil edilen son ülkeler oldu.

Son düzenlemeyle birlikte Çin'in sunduğu 10 günlük vizesiz transit geçiş imkanından faydalanabilen ülke sayısı 57'ye yükseldi. Süreç kapsamında Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika, Asya ve Okyanusya bölgelerinden çok sayıda ülke vatandaşı, belirli koşullar altında Çin üzerinden üçüncü bir ülkeye seyahat ederken vizesiz geçiş hakkından yararlanabiliyor.

Söz konusu uygulamadan yararlanan ülkeler şu şekilde;

Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Brezilya, Brunei, Bulgaristan, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Endonezya, Estonya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, Güney Kıbrıs, Karadağ, Katar, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Meksika, Monako, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Ukrayna, Yeni Zelanda, Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri